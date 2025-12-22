第2回【「中学生まではダメ」「むしろ無菌状態のほうが危ない」…小学生のわが子からスマホをねだられた親が頭を抱える“本当の理由”】からの続き──。10代が関わるデジタル分野での事件や犯罪は、近年たびたび報じられてきた。目立ってきているのは、年齢が低いのに犯罪のスケールが大きな事案である。2025年中に大きく報じられたものだけとっても、大人顔負けであることがわかるだろう。【井上トシユキ／ITジャーナリスト】（全3回の第3回）

＊＊＊

2025年2月、秘匿性の高いSNS「テレグラム」で入手した33億件ものIDとパスワードを使って、楽天モバイルのユーザーに成りすましてサイトへ侵入。eSIMを不正に取得したあげくテレグラムを通じて転売し、750万円相当の仮想通貨を受け取っていたとして、中学生2人と高校生が逮捕された。

不正侵入とeSIM取得のための自動化されたプログラムは、高校生が主導して作成し、生成AIを利用してブラッシュアップしたという。

eSIM契約のために要した時間はわずか3分だったというから、成りすまされたユーザーが楽天モバイルから送られた新規契約の確認メールに気づいた時には、とっくに「盗み」は完了していたわけだ。

その後、この3人からプログラムの提供を受けた別の10代らの少年グループが、同様に楽天モバイルのサイト上で不正なアクセスと契約を行ったとして逮捕されている。こちらは、もともとネット上で誹謗中傷など「荒らし行為」をして名を馳せていたとされ、世間に大きな衝撃を与えた。

また、12月にはネットカフェを運営する会社へサイバー攻撃をしかけ、700万件以上の会員情報を盗み出したとして、17歳の高校生が逮捕された。

「デジタル教育の成果」という皮肉

逮捕された高校生は、楽天モバイルへの不正アクセスにも関わっていたほか、他人名義のクレジットカードを使用した窃盗の疑いでも逮捕されていた札付きだった。しかも、この高校生も生成AIを使って自作プログラムに改良を加えていた。

生成AIには一般に「ガードレール」と呼ばれる、悪用を防ぐために入出力に使われた文章を監視する機能が備わっているのだが、これを回避するべく入力＝質問文を工夫して犯罪目的と悟られないように悪知恵を働かせていたという。

国家を挙げての肝煎りでスタートした小、中、高校生に対するデジタル教育は、ある意味では確かに成果を上げている。

実際、高校の必修科目である「情報I」をきちんと履修すれば、IT人材としての基礎が十分に備わるとされている。事実、昨年6月に民間企業が実施した情報Iで学ぶ範囲のスキルテストでは、全20問中16問で高校生の正答率や理解度が社会人を上回ったと報告されて話題となった。

かつて、SFの映画や漫画で描かれた、子どもがデジタルスキルを活かして大人を助けたり、驚かせるといった情景は、もはや現実となりつつあるのだ。

10代がスケールの大きなサイバー犯罪を起こしているのは、当たり前だが日本に限ったことではない。

犯罪の動機は「青臭い正義感」

2022年には米Uberへの大規模なハッキングで18歳の少年が、24年にはロンドン中を大混乱に陥れた交通局への大がかりなサイバー攻撃で18歳と19歳の少年が、それぞれ逮捕されている。

Uberにハッキングをした少年は、その動機を「ドライバーの給料を上げたかった」と供述したという。一方で、ネットカフェを運営する企業へ侵入した日本の高校生は、「サイトの脆弱性を見つけたかった」と、腕試しを動機として話している。

公私にわたる熱心なデジタル教育を受け、興味をもって独自に情報を検索して深掘りし、技術と知識を身に付けた若く才気走った若者が思いつくことは、とどのつまり青臭い正義感の行使であり、承認欲求に基づいた腕試しなのだ。これに悪知恵が加われば、技術と余暇を活かした小遣い稼ぎ、あるいは情弱を狩って金品をせしめるゲーム感覚の悪ふざけとなる。

いずれにせよ、時代背景や舞台は異なれど、何かに熱中する若者が考えることはいつも同じともいえる。技術力や知識量が上がれば良いというものでもなく、一般的な常識や倫理観、まさにリテラシーがついてこそ、良き市民たりえるのもまた同じことだ。

小学生の娘はネトゲで「カレシができた」

ところで、楽天モバイルへの不正アクセスを行っていた中高生は、オンラインゲームのチャット機能を通じて知り合っていた。居住地や学校の垣根を飛び越えてSNSで繋がり、サイバー犯罪に及ぶ。しかも、世界中に同じような志向を持つ子どもがいる。AIがビジネスにも生活にも浸透するなかで、言葉の壁もなくなりつつある。

「カレシができた」、小学生の娘が言う。よくよく聞いてみると、オンラインゲーム上でのことだった。「言葉遣いがちょっと変」と聞いて、一緒にログインすると「カレシ」がすぐにチャットで話しかけてきた。娘は無邪気に会話を続けている。

日本語に違和感がある。まるで、翻訳機を通したような言葉遣いだ。もしや外国人かと思い当たり、血の気が引くと同時に冷たいものが背筋を走った──実際に聞いた話である。

親の懸念材料は日増しに募るばかりだ。個性を尊重し、褒めて伸ばす一辺倒で、社会の常識や倫理は後回しとなれば、子どもが痛い目に遭わないと本当の意味でのリテラシーが身に付かない可能性もある。文字どおりの致命傷となりかねない、本当に痛みを伴う事態となるまで放っておいて良いものかどうか。

いつ子供にスマホを持たせるか

高校生が女子大生に成りすまし、ロマンス詐欺を働き逮捕されたと報じられたのは11月のことだ。SNSを徘徊するなかで、贅沢自慢をしていたアカウントに行き当たり、過去の投稿を読み漁ってオンラインカジノ、要するに賭場の存在を知った。

坂を転げ落ちるようにオンラインカジノにハマり、高じて賭博関連のグループチャットに出入りするなかで詐欺のマニュアルを入手。種銭を稼ぐ目的でロマンス詐欺を実行してしまった。SNSに跋扈するワル自慢に引っかかり、親切なフリをしたさらなるワルに騙されて道を踏み外す。最近では、特に珍しい事例でもない。

SNSやオンラインゲームのチャット機能を通じた性的脅迫（セクストーション）や詐欺の脅威が払拭されないなかで、子どもにスマートフォンを持たせることに決心がつかないのは当然だろう。

荒みきった先行事例を前にして、鉄を熱いうちに打つか、果報を寝て待つか。デジタルがあらゆる場面で不可分となった今の世界線で、こと小学生とスマートフォンとなれば、簡単に答えは出てこない。

いつ、どのようなかたちで子どもにスマートフォンを持たせるか。子どもの成長だけでなく各々の興味関心や個性にもよることゆえ、最終的には親が子どもと真正面から対峙して見極めるという、きわめてアナログな方法しかないのかもしれない。

親もスマホの使用を律する必要

子は親の背中を見て育つという。親がゲームやSNSに夢中になっていて、朝から晩まで、ご飯時にもスマートフォンを手放さないとなれば、言わずもがな、子どもも「そういうものだ」と真似を始めてしまう。

まず大人がスマートフォンの利用を律し、普段から常識に適った振る舞いをして、その姿を子どもに見せ続ける。これが初めの一歩となるのは、間違いなさそうだ。

小学校4年生の女児が厚紙と色紙でスマホを"自作"するなど、9歳の10歳の子供でもスマホは憧れのアイテムになっているという"リアル"について詳細に報じている──。

