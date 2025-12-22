第1回【今や小学3年生でも「自撮り」「鍵垢」「バズる」「なりすまし」といった言葉は常識…低学年の子どもにとって「スマホが憧れの対象」で本当に大丈夫か】からの続き──。小学生向けのマンガ雑誌には、SNSのアカウント作成や自撮りのやり方を懇切丁寧に解説した特集が掲載されることもある。そうでなくとも、マンガ自体、あるいはSNS上の動画には頻繁にスマートフォンが小道具として登場する。【井上トシユキ／ITジャーナリスト】（全3回の第2回）

【写真を見る】政府統計で明らかになった「12歳のスマホ利用率」…2〜3割どころではない衝撃の数字とは

家庭内では両親はもちろん、年嵩の兄弟姉妹や親戚のお兄ちゃん、お姉ちゃんがしょっちゅうスワイプやらタップやらをしている様を見せられている。旅行へ行けば、親がスマートフォンを手放さず、しきりに写真を撮っている。好奇心が旺盛な小学生が興味を持つのは、しごく当然の成り行きだ。

持たせたはいいけれど（写真はイメージです）

そこでまた、親の悩みがひとつ増える。小学生にスマートフォンを持たせるのが良いのかどうか、持たせるならいつからなのか。ママ友の間では、わりとよく上がる話題なのだという。

子どもが最初にスマートフォンに興味を持つのは、やはり親が使っているのを見ることからだ、との声は親側から異口同音に聞かれた。親もわかってはいるのだ。

「だいたいの子どもは、小さい頃から音が出るものには見境なく興味を示すんです。メールやSNSの着信音から興味を持って、ゲームや動画を見せようものなら、しきりに触りたがるようになりますね」（ある母親）

筆者自身、幼い頃にやたらと黒電話に興味を示していた、と両親や祖母から聞かされたことがある。音色の違うさまざまな着信音がして、しかも電話の機能もあるスマートフォンなら、子どもにとっては尚更であるに違いない。

小5は「スマホの新機種を見たい」

興味を惹きつけられると同時に、親をはじめとした周囲の歳上連中が決して手放そうとしないスマートフォンは、格好の観察対象でもあるのだろう。もしかしたら、そうしたなかでスマートフォンのある生活が幼い脳内にインプリンティングされてしまっている可能性まである。

東京23区の北部に住む母親のAさんは小学校4年生の娘がスマホを厚紙や色紙で自作して衝撃を受けた。

そのAさんと同じく東京23区の西部に住むBさんは、小学5年生の娘にスマートフォンをいつ買い与えるか悩んでいる。夫婦の間では、中学生になったら仕方ないと申し合わせているのだが、娘と仲の良い友人が親のお古をもらい、それを見せてもらったと話してきたことがあった。

「もともと、私や夫のスマートフォンに関心は持っていましたけど、その日以来、あの子も持っているのだから自分も持ちたいと、ハッキリ言ってくるようになりました」

買い物などに同伴して外出し、携帯電話ショップを見つけると、わざわざ「新機種が出たんだって。どんなのか見たい、見るだけならいいでしょ」と袖を引っ張って店に誘導しようすることもあるという。だが、SNSでの炎上や異性とのトラブル、迷惑メールなどのネガティブファクターを考えると不安しかないと、Bさんは表情を曇らせる。

6年生でスマホを買い与えた親

「通信費もバカになりません。子どもなのだから格安料金のもので十分という人もいますが、物価高でしょう。そのお金でおかずをもう一品、たまの休みに家族で外食をなんて考えると、おいそれと買い与えることには躊躇がありますね」（同・Bさん）

一方で、Aさん、Bさんと同じエリアに住むが、息子を小学校から私立の一貫校に通わせているCさん宅では、「どうせ使うなら慣れやリテラシーも含めて早いほうがいい」との考えから、3年生の誕生日にキッズスマホを、6年生からは普通のスマートフォンを買い与えている。

「ペアレントコントロールを入念に設定し、オンラインゲームはNG、勉強時間にはリビングのテーブルに置いておくなど、使用する時間や場面については親子で約束事を取り決めています」

そう胸を張るが、あまり口出しし過ぎないように気をつけてもいると話す。

「バカッター、サイバー犯罪、レスバトル、そういった良からぬ側面を知ることで、かえってリテラシーや倫理観が育まれると思うんですよ。暗黒面から遠ざけた無菌状態で褒めてるだけでは、これから生きていく逞しさというか、ネット社会での基礎体力みたいなものが身に付かないんじゃないかって」

自慢するクラスメイト

Aさん、Bさんは共働きであり、子どものスマートフォン利用に四六時中、目を配っていられるわけではないという点も悩ましいという。Cさんは主婦として母親として在宅していられるので、子どもの行動に比較的、目を光らせることができる。

そもそも、Cさん夫妻はIT系企業の同期として出会って結婚しており、夫は現役で勤めている。

スマートフォンの操作やリテラシーについて子どもに教えるのは、むしろ適任である。親の経済力や家庭環境によって学力だけでなく、ITへの適応力や技術力、リテラシーまで同年代で差が出ることになるのかもしれない。

これもまた、格差社会の一面なのだろうか。

Aさん、Bさんは学校の授業が終わった後は子どもを学童保育に預けている。小学校はもちろん、学童保育でもスマートフォンの持ち込みは厳禁されている。イジメや素行不良のきっかけとなりかねないことを懸念しての措置である。だから、子どもも簡単にはスマートフォンを持たせてもらえないことはわかっている。

しかし、帰宅するとなると話は異なる。スマートフォンを手に入れた子どもは自慢もしたいし、自撮りもしたい。夏休みに仲良しの家族どうしでキャンプへ行き、親のSNSに動画を上げてもらったと嬉しそうに自慢してくるクラスメイトを見て、羨ましいと思わない子どもはそうはいないだろう。

親もSNSなしでは生活できない現実

そうした子どもの気持ちは、親も知らないわけではない。親どうしの繋がりはそれなりに強固であり、それこそスマートフォンとSNSのおかげで情報の流通も速い。

子どもの希望は叶えてやりたい反面、依存してしまうことや犯罪に巻き込まれることなど、不安が尽きることもない。

Cさん宅では、平日には学習塾か習い事か、だいたいどちらかに通わせているのだが、今や親へも子どもへも連絡はメールかSNSが基本である。今時の課外活動では、スポーツ、ダンス、英会話、何にしても連絡はもちろん、実際の様子の報告にしてもスマートフォンとSNS抜きでは成り立たないのが現実だ。

昨今、一部の習い事ではマイクロバスによる送迎もあるというが、すべてがそうというわけではない。子ども一人で課外活動に通わせるのは通学とは別の心配もあり、家事や仕事で忙しい親が連絡を受け取っていちいち伝えるのも手間なことから、どうせならとスマートフォンを子どもに持たせるきっかけとなるケースも珍しくはないという。

「連絡だけならまだしも、親の目の届かないところでゲームやSNSのアプリを入れて目立たないよう隠したり、有害サイトへ行って履歴を消したり。それこそ、ネットで質問すれば誰かが答えてくれるし、子どもって普通の遊びのなかでも、いつのまにか悪知恵を身に付けているんです」

そうBさんは心配を隠さない。

スマートフォンを持たせることのメリットとデメリットをどう評価し、どう折り合いをつけるか。親としては、さぞかし悩ましいことだろう。

