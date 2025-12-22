今季まで巨人２軍監督を務め、来季からオイシックスの「チーフ・ベースボール・オフィサー」に就任する桑田真澄氏（５７）が２１日、日本高野連が導入を検討する７回制と、来年の公式戦から実施するの指名打者（ＤＨ）制に私見を語った。暑さ対策の一環として議論が進む７回制に「野球は９回が面白い。個人的には９回してほしい」と語った。

球児を守り、なおかつ球界の発展を願う桑田氏。投手に関しては２１年春から１週間で５００球の球数制限が設けられたが、「意味がないですよね。球数制限と登板間隔、両方をやって初めて学生の体を守れる」とキッパリ。今夏の甲子園は８月５〜２３日に行われたが、大会期間をより長く設けることで登板間隔を確保し、主戦級の投手が複数いないチームが不利とならない解決策になるとした。

運用例に挙げたのは日中にアマチュア、ナイターでプロが興行を行う神宮球場。「１か月、甲子園球場を貸してあげてもいいわけじゃないですか。阪神は試合ができないじゃないかって（言われるが）、できないこともない。神宮球場がやっている」。１日あたりの試合数を減らして登板間隔を確保し、日中の体への負担が少ない時間帯に高校野球、ナイターでプロといった運用の検討を提言した。

Ｇタウンで行われた「デジタル野球教室」で中学球児に指導。ＤＨ制についても「打席に立ってどれだけの気付きがあったか。そういう学びが投手になくなるのは、すごくマイナス」と反対とした。レジェンドの指摘は、野球界の未来を憂うからこそ。「時代とともに改善策をどんどんやるべきだと思う」と、球児たちにより良い環境が整うことを願った。（小島 和之）

◆加速する７回制導入 ７回制については日本高野連が５日の理事会で、「７イニング制等高校野球の諸課題検討会議」から、センバツが第１００回を迎える２８年から「全ての公式戦で」、猛暑対策が急務な夏の選手権大会には「可及的速やかに」採用が望ましいとする最終報告を受けたと明かした。従来より６アウト減らすことが、肩肘や熱中症を含む健康対策、部員数減少、教員の働き方改革に有効としている。