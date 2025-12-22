地方都市の人口減・高齢化と聞くと、買い物弱者の増加やシャッター街を思い浮かべる人も多いだろう。だがそのイメージだけにとらわれていては、実情を見誤ってしまう部分もあるかもしれない。消費経済アナリストの渡辺広明氏が、“日本初の百貨店ゼロ県”の現在をレポートする。

＊＊＊

【画像】流通業界が長い筆者も衝撃を受けた「山形ローカルスーパー」の光景。よくよく考えるとかなり優れた取り組みである

2020年1月に大沼百貨店が経営破綻し閉店したことで、日本で最初の“百貨店がない都道府県”となった山形県。今年の5月には、東北では秋田に次いで人口が100万人を下回る県となった。小売・流通の観点でいえば、少子高齢化、人口減が進む日本の買い物環境を先取りしているエリアともいえる。

“日本初の百貨店ゼロ県”山形の現在は――

今回、現地の小売業を回り、また地元の人にも取材し、その現状を視察した。結論からいえば、前述のデータから想像されるような「不便さ」は感じられず、むしろこの四半世紀で買い物環境が整ったことを再認識できた機会となった。これは、山形県に限らず、ほかの地方都市にも共通する点があるかもしれない。

とはいえ、山形県といっても広いため、今回はあくまで村山地域（山形市圏）をメインとした流通事情のレポートであることをご承知おきいただきたい。

ネット通販時代の「イオン」の存在意義

地方の買い物を語るうえで、しばしば語られるのが「イオン」の存在である。イオンの進出によって地元の個人商店がシャッター街に……といったイメージで語られることもあるが、少なくとも車社会の山形では、2014年3月にオープンし東北最大級の広さを誇る「イオンモール天童」が、利便性という点で県民に恩恵をもたらした側面は否定できないと思う。地元民の間では“イモテン”の愛称でとおっているそうだ。

そもそも、およそ20年前からインターネット通販が普及したことで、“生きるために必須ではないが楽しく生活するための品”いわゆる裁量品は、希少性のあるものをのぞけば、全国どこにいても買える時代となった。具体例を挙げれば、アパレルやゲーム、書籍、生活雑貨やインテリアといったジャンルがそれにあたる。だが、「リアル店舗」の存在が裁量品の購買に及ぼす影響はやはり小さくない。

2014年に県内初の「H＆M」を迎えてオープンした「イオンモール天童」では、今年9月、シンプルで自然体な大人の女性向けカジュアルファッションブランド「LEPSIM」も山形県内で初出店した。買い物環境の“集約化”が進む中でも、裁量品を扱うリアル店舗が成立しているという事実は、今なお店頭で選びたい需要が根強く、今後も簡単には失われないことを示している。

〈都会の人って…〉

県内には「天童」「三川」「山形南」3つのイオンモールがあるが、山形バイパス沿いには、チェーンの小売や外食が出店し、イオンを補完するような構図となっている。家電量販、100円ショップ、ホームセンター、ドラッグストア、ファストファッションブランド、ファミレス、回転寿司、ファストフード……現代の日本の消費を象徴するものはほとんど揃っているといえる。

先日、X上で、

〈そもそも都会の人って、今日はホームセンターとドラッグストアと、それからスーパーで食料品買って、最後にシャトレーゼでアイス買おう なんて日に、どうしているのかしら？ 私は、こういうハシゴはしょっちゅうするから、それが出来ないのはすごく不便。〉

という投稿が話題になった。投稿者は兵庫県にお住まいで車移動がメインの生活スタイルのようだ。都会と地方とで買い物環境がいかに違うかを示す内容だが、この方の視点に立てば、山形のほうが東京の山手線内よりも、ある意味で豊かな買い物体験が効率的にできるようになっているといえるかもしれない。

山形市や天童や寒河江など村山地方に関していえば、車で1時間強で宮城県の仙台市まで移動ができる。高速バスやJR仙山線といった公共交通機関もあるため、仙台へ日常的に買い物を行く人も多いという。東名阪エリアにはさすがに劣るものの、ネットでは買えない品に関しても、仙台に出ればある程度買うことができるようだ。

地元スーパーで見た「らしさ」の重要性

ここからはもう少しマクロな視点で山形の買い物事情を見てみたい。山形といえば、冬の雪の厳しさと同時に、自然豊かで食も美味しいことで知られる。

それは、地元の食品スーパーチェーンを視察してもよくわかった。どこに行ってもさくらんぼ、ラフランス、りんごなど果物の売り場は充実しているし、価格が安い。地元メーカーの山菜や漬物や豆腐も並び、精肉コーナーには米澤牛や三元豚が売られている。地域に密着した品揃えは「さすが山形」だった。

とくに山形NO.1スーパーとして知られる「ヤマザワ」の売り場は興味深かった。「芋煮セット」が目立つ場所に陳列され、冷たい肉そば、玉こんにゃくといった、山形の家庭料理の品が豊富に並んでいる。他県ではまずお目にかかれない地元の逸品が売り場にあるのは、画一化された東京のスーパーにない光景で、うらやましさを感じた。

「地元らしさ」「ファン作り」を大切にすることもまた、地方の小売業が生き残りの秘訣かもしれない。その点で地場スーパーの「おーばん」には衝撃を受けた。

訪れる前、地元の人から「おーばんは佐渡ヶ嶽だから」と聞いていた。いまいち意味がわかっていなかったのだが、おーばん桜田南店に行ってその理由がすぐにわかった。駐車場の入り口には、のぼり旗が風になびいていたが、よくわかるキャンペーンや商品の告知ではない。「琴櫻関」「琴勝峰関」など佐渡ヶ嶽部屋の力士ののぼり旗なのだ。

ほかにも店舗の入り口付近には、「がんばれ佐渡ヶ嶽部屋」看板が掲げられ、琴櫻関の令和6年11月場所の初優勝パネルや場所の記録、番付表などがいたるところに掲示されている。店内には力士別の「勝ち越しおめでとう」のぼりもあった。

相撲ならではのユニーク施策

奇しくも、訪れたのは九州場所が終わった翌日の月曜だった。“佐渡ヶ嶽部屋へのご声援に感謝して”と謳われたセールが実施されており、一部の商品をのぞくほとんどの商品が、この日だけ12%引きとなる大盤振る舞いだった。近隣の競合スーパーと比べてもあきらかに多くの人出があったのを見ると、このセール効果は抜群のようだ。大相撲の本場所は6場所あるから、2ヶ月おきにこのセールは実施されることになる。強い購買行動につながっていそうだ。



場所中には「勝どきサービス」という、佐渡ヶ嶽部屋の力士が白星を挙げた際に行われるタイムサービスもあるそうだ。さらに2,000円以上の買い物をすると、抽選で100名を「佐渡ヶ嶽部屋激励合同忘年会」にご招待……。おーばんは想像以上の佐渡ヶ嶽部屋一色スーパーだった。

この施策は、おーばんの二藤部洋社長と佐渡ヶ嶽親方（元関脇・琴ノ若）がおなじ山形県尾花沢市出身という縁で始まったという。地元企業として力士を長年応援していたのが、今では部屋全体への支援に発展していったらしい。

小売業が、地元のサッカーチームやバスケットチームと連動する企画はままあるが、相撲部屋との取り組みは初めて聞いた。これが普通のスポーツチームとなると、優勝や勝利など“お祝い事”にかこつけた企画の回数は限られる。その点、相撲部屋そのものを“推す”のであれば、力士は複数いるから、年90日間の場所中は「勝どきサービス」を定期的に行えるし、場所終了後にはご声援感謝セールができる。顧客の年齢層を考えても、売上アップ施策として秀逸である。地域社会に役立つ地元食材の販売やイベント活動と、相撲の伝統がイメージ的にもマッチして、企業のブランド価値向上にも役立ちそうだ。

リアル店舗の小売業は、第一には便利な買い物環境を創出することも求められるが、その点でネット通販には勝てない点も多い。おーばんの例のように、商品を販売したりサービスを提供するだけでなく、その町の人の生活を支え、ファンを創出していくことが重要である。それを改めて知った山形の流通視察だった。

渡辺広明（わたなべ・ひろあき）

流通アナリスト。コンビニジャーナリスト。1967年静岡県浜松市生まれ。株式会社ローソンに22年間勤務し、店長、スーパーバイザー、バイヤーなどを経験。現在は商品開発・営業・マーケティング・顧問・コンサル業務など幅広く活動中。フジテレビ『FNN Live News α』レギュラーコメンテーター、TOKYO FM『馬渕・渡辺の#ビジトピ』パーソナリティ。近著に『ニッポン経済の問題を消費者目線で考えてみた』（馬渕磨理子氏と共著、フォレスト出版）がある。

