◆第７７回朝日杯フューチュリティステークス・Ｇ１（１２月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）

第７７回朝日杯ＦＳ・Ｇ１は２１日、阪神競馬場の芝１６００メートルで行われ、単勝２番人気のカヴァレリッツォがゴール寸前で差し切り勝ち。Ｇ１初制覇を飾り、２歳マイル王者に輝いた。前走の敗戦を糧に巻き返し、クリスチャン・デムーロ騎手（３３）は「チーム力の勝利です」とにっこり。今週行われる第７０回有馬記念・Ｇ１で騎乗するミュージアムマイルでのグランプリ制覇に弾みをつけた。

◆クリスチャン・デムーロ騎手 ５度目の騎乗で初勝利。Ｇ１は２４年のエリザベス女王杯（スタニングローズ）以来、通算６勝目。重賞はファンタジーＳ（フェスティバルヒル）以来、今年２勝目、通算１６勝目。

◆吉岡辰弥調教師 初出走で初勝利。Ｇ１は２４年の宝塚記念（ブローザホーン）以来、通算２勝目。重賞は京都２歳Ｓ（ジャスティンビスタ）以来、今年２勝目、通算７勝目。

◆サートゥルナーリア産駒 初出走で初勝利。Ｇ１は７度目の出走で初勝利。重賞は京都２歳Ｓ（ジャスティンビスタ）以来、今年５勝目。通算５勝目。

◆（有）シルクレーシング １９年サリオス以来２勝目。Ｇ１はチャンピオンズＣ（ダブルハートボンド）以来となる今年５勝目、通算２８勝目。重賞もチャンピオンズＣ以来、今年１２勝目、通算１１３勝目。Ｇ１５勝、重賞１２勝はいずれも今年トップ。

◆ノーザンファーム ２１年ドウデュース以来となる１１勝目。Ｇ１は阪神ＪＦ（スターアニス）に続く今年１２勝目、通算２２５勝（ほかにＪＧ１３勝）。重賞も阪神ＪＦに続く今年４４勝目。通算９０２勝。

（記録はすべてＪＲＡ）