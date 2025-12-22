サッカーの2026年W杯北中米大会の組み合わせ抽選会が終わった。森保一監督は、その後、キャンプ候補地を回り、12日に帰国。羽田空港での囲み会見では、「厳しい組に入った」と神妙な表情でコメントしていた。日本代表は1次リーグでF組に入り、強豪オランダが初戦、2戦目にはチュニジア、3戦目は欧州プレーオフB組（ウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニア）の勝者と対戦する。抽選直後から監督は「今回も厳しい組み合わせ」とコメントし続けているが、実際の腹の内はどうだったのか。

＊＊＊

【写真を見る】開閉式で超快適！ 日本が初戦を戦うダラススタジアム

くじ運は良くない

「くじ運、良くないんですよ」

抽選会に旅立つ前、森保監督は周囲にそう漏らしていた。前回カタール大会では、優勝経験国のドイツ、スペインと同組の「死の組」。本人がくじを引くわけではないが、その記憶が頭をかすめていたのだろう。8大会連続出場となる今W杯。「本気で優勝を目指す」と公言している森保監督にとって、本大会1次リーグの組み合わせ抽選こそが、まさに最初のハードルだった。

日本代表の森保一監督

蓋を開けてみれば、初戦のオランダは日本がこれまで未勝利（1分2敗）、2戦目のチュニジアはアフリカ予選を全試合無失点無敗（10試合・9勝1分）で通過している。3月に決まる欧州プレーオフの勝者も実力国が顔を揃えている。それを受けて、森保監督は「厳しい組」と発信。スポーツ紙各紙にも、「厳しい1次リーグ」「最難関F組」といった見出しが並んだわけだ。

標高2200メートル

しかし、実際の腹の内はまんざらでもないといったところではないか。

「標高2200メートルでの試合になりますからね……」

森保監督が、実は抽選会の前に心配していたことは、対戦相手もさることながら、試合会場がどこになるのかということ。今回のW杯は、カナダ、アメリカ、メキシコの3か国計16会場で試合が行われるが、そのうちのひとつ、メキシコシティーのアステカスタジアムが会場の組に入ることを最も危惧していたわけだ。

この標高は日本で言うと富士山の5合目（吉田口）あたりとほぼ同じ。酸素の濃度でいうと平地の約74％しかない。現在の日本代表はほとんどが海外組で、それも主力で活躍している選手ばかり。誰が入っても「史上最強のメンバー」が招集される。そこで監督が最も気にかけているのが選手のコンディション調整だ。今回、マスコミがしきりに報じているのが、6月の北中米の「暑さ」だが、森保監督がより注視していたのは、「高さ」。監督は、9月の米国遠征後にメキシコ視察に出向いているが、そこで軽い高山病の症状が出たという。

「現地（メキシコシティー）にいって初めてわかりました。プレーをしない私でさえ翌日にも軽い頭痛が続いてしまって、試合をする選手にとってはものすごくハードになる」

JFA（日本サッカー協会）関係者も、もしメキシコシティーでの試合となれば、医学的な標高対策が不可欠だと語っていた。

胸を撫でおろしたJFA

6日（日本時間）の抽選会の結果、日本が入ったのはF組。試合会場は、アメリカ中南部のダラス、メキシコ北部のモンテレイとなった。メキシコシティーが試合会場となったのは、地元メキシコの入るA組や、コロンビアなどが入るK組。これには、「JFA関係者も胸をなでおろしていました」（サッカー担当記者）

もっとも、首尾よく1次リーグを突破しても、3位通過だった場合、ラウンド32でA組1位と、ラウンド16ではL組1位とEHIJK組3位の勝者と、それぞれメキシコシティーで対戦する可能性がある。森保監督が「1位か2位で通過したい」と述べているのは、この点も考慮してのことなのだろう。

空調付きのスタジアム

好条件は他にもある。

グループリーグの初戦（オランダ戦）と第3戦の会場が、米国・ダラスであることだ。試合会場のダラス・スタジアム（AT＆Tスタジアム）はNFLダラス・カウボーイズの本拠地で、立ち見席を含めれば10万人以上と米国最大級の動員力を誇る。

「このスタジアムは開閉式で、完璧な空調付きです。今回のW杯では、ここ数年の異常気象による暑さが大きな課題になっている。森保監督は“ウェルカム！ 空調が効く中で戦えるのは通常通りの準備ができる”と笑顔も出ていました」（同）

ダラスにはトヨタ自動車の北米本社もある。

「1000世帯以上が加入している日本人会もあり、試合当日がアウェーの雰囲気になるということは考えにくい」（現地在住ライター）

合宿地選びの失敗

本大会に向けた準備における大きなポイントのひとつに、大会期間中の合宿地選びがある。

「JFAはかつてW杯で2度、合宿選びに失敗しています」（前出・記者）

ひとつは2006年ジーコ監督が指揮したドイツ大会。中田英寿だけではなく、中村俊輔、小野伸二ら黄金世代のメンバー編成で好成績が期待された大会だった。

「日本が合宿地に選んだ場所はボンでした。静かでいい街並みだったのですが、サッカー場に塀がなく、非公開練習ができない環境に加え、ホテルの食堂には窓もなく、選手たちには大不評でした」（当時取材した記者）

もうひとつは2014年ザッケローニ監督が率いたブラジル大会で、エースだった本田圭佑を筆頭に選手全員が「優勝宣言」をするほど自信をもって臨んだW杯だった。

「JFAはサンパウロ州のイトゥー市を合宿地に選びました。が、チームが現地入りした際には宿泊施設も未完成で大会期間中（6月）は現地では秋の時期だったにもかかわらず、朝晩は半袖ではいられないほど肌寒い場所だった。試合会場との寒暖差が激しくコンディション作りは大失敗でした」（同）

そうした失敗を反省してか、森保監督は既に複数の施設を見学しているという。

「W杯予選を最速で突破したことで、時間の余裕が出来ました。抽選会後も、ダラスの合宿候補地を3施設視察し、万全の体制が組めています」（前出・記者）

自信が確信へ

今回ポット1にはW杯連覇を狙うメッシがいるアルゼンチン、欧州予選を全勝で勝ち進んだイングランド、世界的ストライカー・エムバペを擁するフランス、世界ランク1位で、今大会優勝候補のスペイン、来年2月に41歳となるC・ロナウドが君臨するポルトガルなど超強豪国ばかり。もちろん強豪ではあるものの、日本が入ったF組のポット1が、それらと比べて1ランク落ちるオランダなのも追い風のひとつ。

「確かに日本はオランダに勝った経験はありませんが、直近の対戦になった2013年の親善試合では0―2から追いついてドローで終わっています。そこまで苦手意識はないのでは」（代表OB）

森保監督は抽選会が終わり、現地を発つ前に本大会の決勝戦が行われる、ニューヨークのメットライフ・スタジアムも視察している。「見てきました。まだアメリカンフットボール仕様でした」とにっこりだった。過去のサッカー日本代表監督でW杯決勝のスタジアムを大会前に視察したのは森保監督が初めて。「引き続き、最高の準備をしたい」――。本大会にむけて自信が確信へと変わりつつある抽選会だったと言える。

小田義天（おだ・ぎてん） スポーツライター

デイリー新潮編集部