¢¡Á´Æ»¹â¹»¥¹¥±¡¼¥È¡¡ºÇ½ªÆü¡¡¡Ê£²£±Æü¡¦¶üÏ©»ÔÌøÄ®¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¾ì¡Ë
¡¡¡¡ÃË½÷¤Î£±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤ÈÃÄÂÎ¼ïÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÃË»Ò£±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ï¡¢Çò³ò³Ø±à¡¦µ×ÊÝñ¥Âç¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬£±Ê¬£µ£³ÉÃ£¹£·¤Ç£²Ï¢ÇÆ¡££±£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤È¤Î£²´§¤òÃ£À®¤·¤¿¡£½÷»Ò£±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ï¡¢ÂÓ¹»°¾ò¡¦¹õºäÍý±û¡Ê£±Ç¯¡Ë¤¬£²Ê¬£±£´ÉÃ£±£¸¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£³Ø¹»ÂÐ¹³ÃË»Ò¤ÏÇò³ò³Ø±à¤¬£±£°Ï¢ÇÆ¡¢½÷»Ò¤ÏÂÓ¹Æî¾¦¤¬£´Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡²¦¼Ô¤Î´ÓÏ½¤À¡££·ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤ëµ¨Àá³°¤ì¤Îµ¤²¹¤ÇÉ¹¤Î³ê¤ê¤¬°¤¯¡¢Ç»Ì¸¤È¶¯É÷¤â½Å¤Ê¤ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡£¤½¤ì¤Ç¤âµ×ÊÝ¤¬¹²¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¡ÊÉ¹¤¬¡Ë½Å¤¿¤¤¥ê¥ó¥¯¤Ï¾Ç¤Ã¤ÆÆ°¤«¤¹¤ÈÂ¤Ë¤¯¤ë¡£ÎäÀÅ¤Ë¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤¿¡×¡£°¾ò·ï¤ò¤â¤Î¤È¤â¤»¤º¡¢ºòÇ¯Æ±²ñ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ì¡¼¥¹¤Î¥¿¥¤¥à¤ò£±ÉÃ£´£¸¾å²ó¤ê¥´¡¼¥ë¡£³Ê¤Î°ã¤¤¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡»ýÂ³ÎÏ¤¬ºÇÂç¤Î¶¯¤ß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¹â¹»ºÇ¸å¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ°¤Ë°ì½Ö¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤òËá¤¤¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¥é¥Ã¥×°Ê³°¤Ë½¨¤Ç¤¿¤â¤Î¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¾å¤¬¤ê¥é¥¹¥È£±¼þ¤ÎÄì¾å¤²¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡×¡£²Æ¾ì¤Ï¾åÈ¾¿È¤È²¼È¾¿È¤ò¤Ä¤Ê¤°¡ÖÄ²¹ø¶Ú¡×¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¶¯²½¡£½ÖÈ¯ÎÏ¤ò¹â¤á¡¢¤³¤ÎÆü¤âºÇ½é¤Î£³£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤ò¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¥à¤ÇÄÌ²á¡£»ý¤ÁÌ£¤Î»ýÂ³ÎÏ¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÊÝ¤Á¡¢ºÇ¸å¤Ï£²°Ì¤Ë£²ÉÃ£·£°º¹¤òÉÕ¤±¤ë°µ¾¡¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁÄÉã¡¦Àµ¼÷¤µ¤ó¤¬¡¢¸ÞÎØ£²Âç²ñÏ¢Â³¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Î¹âÌÚÈþÈÁ¡Ê£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤ò¾®³ØÀ¸»þÂå¤Ë»ØÆ³¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È°ì²È¤Ç°é¤Ã¤¿¡£·»¡¦¸þ´õ¡Ê¥ª¥«¥â¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤ÏÃË»Ò£±£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¸µÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¡£»Ð¡¦°ÉÆà¡Ê£Ê£Ô£Â¡Ë¤Ï£²£²Ç¯¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤½÷»Ò£±£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤òÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢·»»Ð¤¬½Ð¾ì¤·¤¿Âç²ñ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¤³¤Þ¤á¤Ë³ÎÇ§¤·¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ï¡¢ºòµ¨¤Ë£±£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡¢£±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Î£²´§¤òÃ£À®¡£º£µ¨¤Ï¡¢£±£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë£²Ï¢ÇÆ¤Î¸þ´õ¤âÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤£²Ç¯Ï¢Â³£²´§¤Î°Î¶È¤ËÄ©¤à¡£¡Ö·»¤ÈÀï¤¨¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ë³Î¼Â¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Ç¸ß¤¤¤Ë¹â¤á¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¡£µ×ÊÝ²È¤Î¡ÈºÇ½ªÊ¼´ï¡É¤È¤·¤Æ¡¢Á´¹ñÉñÂæ¤Ç¤â·»»Ð¤ËÉé¤±¤Ê¤¤ºÍÇ½¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¡£
¡ÊÅç»³¡¡ÃÎË¼¡Ë
¡¡¡¡¢¦ÃË»Ò£±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡¡¡Ò£±¡Óµ×ÊÝñ¥Âç¡ÊÇò³ò³Ø±à¡Ë£±Ê¬£µ£³ÉÃ£¹£·¡Ò£²¡ÓÄ¹²¬ÊâÂÀ¡ÊÇò³ò³Ø±à¡Ë£±Ê¬£µ£¶ÉÃ£¶£·¡Ò£³¡ÓºäÌîÀ¿Æ»¡ÊÇò³ò³Ø±à¡Ë£±Ê¬£µ£·ÉÃ£¸£·