2025年3月25日、スーパーで万引きに及び、窃盗容疑で逮捕された米田哲也氏（87）。歴代2位の350勝、19年連続2ケタ勝利――日本プロ野球の歴史に名を刻む大投手が盗んだのは、2本の缶酎ハイだった。残念ながら晩節を汚すことになった名選手の過去と現在とは――（以下、「週刊新潮」2025年4月10日号をもとに加筆・修正しました）。

＊＊＊

【実際の写真】とても伝説の選手が住んでいるとは… 築50年「米田哲也」が住む木造アパート

たった303円の缶酎ハイ

報道によれば、米田氏は、尼崎市のスーパーマーケットで、350ミリリットルの缶酎ハイ2本を着衣に隠し、支払いをせずに店外へ。店長が声をかけると、逃げようとしたためもみ合いになり、米田氏は声を荒らげてつえで殴りかかろうとしたという。110番通報により警官が駆け付け、窃盗容疑で逮捕。缶酎ハイの代金は計303円だった。

米田哲也氏

“往年の名選手”が起こした事件として、あまりにイメージとのギャップが大き過ぎるために、ショックを受けている方も少なくないだろう。選手時代を知らない読者のためにも、その華々しい活躍と「昭和の大選手」らしい豪快なエピソードを振り返ってみよう。

スポーツ紙デスクが解説する。

「鳥取出身の米田さんは、高校卒業後の1956年に投手として阪急ブレーブスに入団。現役22年間で歴代2位となる949試合に登板し、金田正一に次ぐこちらも歴代2位の通算350勝を記録しました。19年連続の2ケタ勝利は日本最長記録です。鳥取の砂丘で鍛えたというスタミナと剛速球、そしてフォークボールが売り物で、阪急の5度のリーグ優勝に貢献しました」

阪急、阪神タイガース、近鉄バファローズと渡り歩いたのち、77年に引退してからは、

「阪神やオリックス、近鉄で散発的にコーチを務めるほか、野球解説者としても活動。78年に発足した〈日本プロ野球名球会〉の創設メンバーでもあり、2000年には野球殿堂入りを果たしていました」（同）

真夜中にコンドーム専用の自販機を探して…

70年代に米田氏と飲み歩く仲だった元スポーツ紙記者が振り返る。

「米田さんは朝まで飲み明かしても、その日の登板試合では完封勝利を収めてしまう。いくら飲んでもまったく酔わず“ガソリンタンク”の異名を持っていました」

スター選手だっただけに、艶聞にも事欠かない。ある晩、銀座のクラブで飲んでいたときのこと。

「米田さんは一人のホステスを気に入り、“今晩俺はこの女と寝るから、お前、今からコンドーム買ってこい”と私に命じました。当時は24時間営業のコンビニやドラッグストアなどない。真夜中の銀座界隈を1時間かけて、コンドーム専用の自販機を探して歩いた思い出があります。米田さんと私はあまりに飲み歩くので、球団から呼び出しを受けて、自重するよう注意されたこともあった」（同）

型破りな指導

豪快な気風は、指導者となっても変わらない。

「常日頃、規律正しい生活を強いられる若手選手に、羽を伸ばす機会を与えることにも心を砕いていました。遠征先ではかわいがっていた後輩に“遊んでこい。ついでに、俺に合った店もチェックしてこい”と言って、夜の街に送り込んでいました」（前出の元スポーツ紙記者）

指導内容も型破りで、

「“朝まで飲んでこい。それからマウンドで完投しろ。それくらい頑丈な体じゃないと投手は務まらない”などと、無茶としか言いようがないものでした」（同）

築50年の木造アパート

そんな米田氏の現在は、かくも華々しい経歴と豪放な気質の持ち主とは思えないものだった。

住まいは、兵庫県尼崎市の閑静な住宅街で、昭和のまま時が止まったかのような存在感を放つ、2階建ての木造アパート。築およそ50年のこの集合住宅に、日本プロ野球界で数々の偉業を達成した伝説的な名投手が暮らしているとは、誰も思うまい。

入居は2016年。大家が当時を振り返る。

「間取りは2DKで、家賃は5万円。米田さんは奥さんと住んでいますよ。入居するとき、契約書の職業欄に“野球コメンテーター”とあって、“あの米田哲也やんか！”と。入居してくれるのであれば、そうしてほしいと思いました。米田さんといえば大エース。私は阪急のホームグラウンドだった西宮球場まで、よう観に行っていましたから」

「ざっと500万円くらい滞納」

だが、“借主”としての米田氏は往年の大投手からほど遠かった。

「入居当初は、米田さんを仲介した不動産屋が毎月の家賃を払っていたんですよ。でも、それが1年ほどで止まってしまった。17年3月以降、もうずっと払ってもらっていません。ざっと、500万円くらい滞納しているんです」（同）

米田氏宅へ催促に赴くと、

「“もうちょっとしたらカネ入んねん”って、毎回同じこと言うんですよ。保証人が奥さんだから、どうしようもない。奥さんに聞いても、すぐ“主人を呼んできます”って引っ込んじゃう。3月にも行ったんですけどね。まあ、裁判となると弁護士を雇わないといけないし、私は元阪急ファンやからなあ」（同）

むげに追い出せない苦衷の胸の内を漏らすのだ。

「もうしない」

家賃さえ支払えない生活。その果ての万引きだったわけだが、驚くことに、万引き騒動はこれが初めてではなかったのだ。

「今年に入って、今回で3回目や。1回目は近くのドラッグストア、それから1週間もせんうちにコンビニでやりよった」

とは、近隣住民の弁。

「警察もぎょうさん来とったで。ドラッグストアのときは奥さんがすぐに迎えに行った。コンビニのときには、おまわりが“お前またやっとんか”ってあきれてたらしいわ。このときは勾留されとったな。近所のおばちゃんが差し入れの服を持って行ったり、数千円のお金を持って行ったり。米田さんは“もうしない”と言ってたみたいや。いつだったか、彼に“おつとめご苦労さん”言うたら、ニヤッと笑いよったわ」（同）

OBに「カネを貸してくれ」と電話

やがて球界でも、米田氏の困窮ぶりが広まった。野球評論家の江本孟紀氏によれば、

「OBに対して“カネを貸してくれ”という内容の電話をしていたと聞いたことがあります。生前、野村克也さんからもそう聞きました」

無心は、米田氏と同じく名球会の創設メンバーである、球界のご意見番にも及んでいた。

「友人たちから（金を）借りまくっている、という話は聞いていました」

そう述べるのは、野球評論家の張本勲氏である。

「数年前、私の元にもそういう話があった。私は“金の貸し借りはやめましょう”と諭しましたが、結局、ほかの人に無心していたようです。ダメだったみたいですがね」（同）

3歳年下である張本氏の、プロ初試合の相手がほかならぬ米田氏だった。

「事件を知って、淋しいというか悲しい。これが大投手の成れの果てか、と。輝かしい球歴を残しているから、いくらか老後の畜えぐらい残して真面目にやってくれると思ったのだけれど、本当に胸が痛みます」（同）

メジャーリーグと比べて、日本のプロ野球は選手らのセカンドキャリアへの保障が不十分であることはよく指摘されるところだ。そうした制度がきちんとしていれば、今回のような悲劇は避けられたのだろうか。華々しい経歴を持つ名投手の運命はなぜ暗転してしまったのか……。関連記事【名投手・米田哲也を転落させた「水商売の失敗」のウラ側 芦屋の高級マンションは競売に】では、米田氏が転落するきっかけとなった事業の失敗について詳報している。

