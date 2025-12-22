ABCテレビが関西から新たなビッグコンテンツを生み出すプロジェクト、「月よるビッグバン」。第１弾の「コント・デ・ンガナ」は、ロングコートダディ（堂前、兎）、ニッポンの社長（辻、ケツ）、セルライトスパ（肥後、大須賀）、蛙亭（中野、イワクラ）という関西のコント師４組と、毎回1人出演する関西出身ゲストの“オモ・ロ・ビト”による、ユニットコント番組だ。第8回は本田望結をゲストに迎え、「ゆるかわ男子オーディション」「ホームパーティー」「ゴミマンの城だよ！ナンマン」をお届けする。

©ABCテレビ

「ゆるかわ男子オーディション」は、大学で開催されるオーディションが題材のコント。中野がオーディション室に一番乗りすると、彼の心の声が聞こえてくる。ゆるかわ男子として圧倒的な自信を抱いているらしい中野は、他の参加者（兎、ケツ、大須賀）が順々に入室するたびに、心の中で辛辣な言葉を浴びせ続ける。そこに入ってきた実行委員のイワクラが下した英断とは…？ “四者四様”のゆるかわ男子たちにご注目を。

©ABCテレビ

本田望結は「ホームパーティー」に挑戦。堂前家主催のBBQパーティーに、大須賀部長と家族がやってきた。和やかなムードで乾杯をした直後、大須賀、妻（兎）、息子（中野）が思いがけない行動に！ 堂前の妻（イワクラ）と娘（本田）が面食らいながらも肉を焼き始めると、大須賀一家の奇行がどんどんエスカレートしていき…。

©ABCテレビ

「ゴミマンの城だよ！ナンマン」は、大人気「さあ行け！ナンマン」シリーズの第9話。ゴミだらけのアジトで、ゴミマン（ケツ）がゴミ爆弾を完成させた！そこに天敵のナンマン（兎）がズカズカと入ってきて、「部屋が汚すぎる」と説教を開始する。ゴミマンに部屋を片付けさせるために、ゴミマンのアイデンティティーを完全否定し、プライドを少しくすぐるナンマン。この飴と鞭作戦で、ゴミマンに異変が起き始め…！？

たこ焼き屋の店主（辻）と友達（堂前）の日常系アニメシリーズ「でんがな」に、ライバル店の店主や、常連客（兎）の弟たちが新キャラとして登場。本田望結のコメントやナンマンの爆笑未公開シーン、そして次回オンエアのコントもチラ見せ。12月28日に開催される「コント・デ・ンガナ おおきにライブ」への8人からの新コメントや、グッズ情報も！

ABCテレビ「コント・デ・ンガナ」は、毎週月曜深夜0時放送中。TVerでも無料配信。