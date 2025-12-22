「クリスマスに飲みたいドリンクは？」＜回答数38,484票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第391回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「クリスマスに飲みたいドリンクは？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「クリスマスに飲みたいドリンクは？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
ホットワイン
【材料】（2人分）
赤ワイン 260ml
グラニュー糖 40g
オレンジ(皮) 3~4枚
レモン皮(国産) 3~4枚
シナモンスティック 1/3本
クローブ 1個
オレンジ(スライス) 2枚
【作り方】
1、鍋に赤ワイン、グラニュー糖、オレンジの皮、レモンの皮、シナモンスティック、クローブを入れ、沸騰直前まで火にかける。
2、火を止め、オレンジの皮、レモンの皮を取り出し、20〜30分置いておく。
3、温めなおし、オレンジスライスを加える。グラスに注ぐ。
(E・レシピ編集部)
