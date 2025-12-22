「有馬記念・Ｇ１」（２８日、中山）

天皇賞・秋２着からの巻き返しを狙う３歳馬ミュージアムマイルは２１日、栗東坂路を軽快に駆け上がった。史上初の牝馬による連覇に挑むレガレイラは美浦坂路で４Ｆ５３秒０−３８秒４−１１秒７をマークし、調整が順調に進んでいることをアピールした。春秋連覇を目指すメイショウタバルも栗東坂路で状態を整えた。

さらにパワーアップした皐月賞馬が２度目の戴冠を狙う。ミュージアムマイルは栗東坂路をサラッと駆け上がるいつも通りの調整。霧が立ちこめるなか、全身を大きく使ったフットワークを披露した。マークした時計は４Ｆ５９秒８−４２秒８−１３秒８。見守った高柳大師は「前走を使って動きは良くなっていると感じますね。体もいい」と納得の口ぶりだ。

伸びしろ十分の３歳馬。秋初戦のセントライト記念を中団から力強く差し切る堂々としたレースぶりで勝利すると、初の古馬勢との対戦となった天皇賞・秋では同じ３歳のマスカレードボールには屈したが、鋭い末脚で０秒１差の２着と改めて力を示した。トレーナーは「前走はあの展開のなか、あの位置からいい脚を使ってくれた」と振り返り、「ひと夏を越えて体が良くなって実が入ってきました。ゲートの１歩目も出遅れることがなくなっている」と充実ぶりに目を細める。

今回は２５００メートルへの対応が鍵となるが、中山は皐月賞、セントライト記念を勝っている舞台だ。「距離はやってみないと分からないですが、中山はいい。個人的には問題ないと思っています。走法的にも右回りの方がいい」とコースとの相性を強調し、「思い描いていた通りの調整ができたし、いい状態でレースに持っていきたい」と力強く語った指揮官。先頭でゴールを駆け抜ける準備は着々と進んでいる。