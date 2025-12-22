年末年始になると、帰省ラッシュで混雑する新幹線。鉄道トレンド総研が調査したところによると、新幹線や特急でイラッとしたことが「ある」と回答した人は49.7％に上りました。本記事では、実際に車内でのイライラを経験した人の生々しい目撃談を交えながら、多くの人が「これだけは勘弁してほしい」と顔をしかめる3つのNG行動を厳選し、解説します。（鉄道トレンド総研所長・鉄道コラムニスト 東 香名子）

新幹線や特急で

イラッとしたことがある人は49.7％

出張中のビジネスパーソンから観光を楽しむ家族連れまで、いろいろな人が乗っている新幹線。特に年末年始となると、帰省ラッシュでより車内は混雑します。

1時間ほどの短い乗車から、4、5時間を超える長距離移動まで、誰もが「穏やかに、そして快適に過ごしたい」という共通の願いを持っています。しかし最近は、周りの乗客のせいで不快な思いをしているという声が多く聞かれます。

「自分の席なんだから自由だろう」とリラックスしているつもりでも、その無神経な振る舞いが、周囲の乗客を深い絶望と不快感に追い込んでいることは珍しくありません。

鉄道トレンド総研が調査したところによると、新幹線や特急でイラッとしたことが「ある」と回答した人は49.7％。約半分の人がイライラした経験があり、「騒音」「座席トラブル」「ニオイ」といったキーワードが多く挙がりました。

今回は、実際に車内でのイライラを経験した人の生々しい目撃談を交えながら、多くの人が「これだけは勘弁してほしい」と顔をしかめる3つのNG行動を厳選し、解説していきます。

