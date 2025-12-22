「ショックだ」「何が起きたんだ」なでしこ10番先発のリバプール女子がまさか！チェルシーに“１−９”惨敗で海外衝撃「言葉にならない。今まで見たなかで最悪の試合」
現地12月21日に開催されたイングランドの女子リーグカップの準々決勝で、長野風花と清水梨紗が所属するリバプールが、浜野まいかを擁するチェルシーと対戦。１−９の惨敗を喫した。
なでしこジャパンで10番を背負う長野が先発、清水がメンバー外となったリバプールは、13分に先制されると。前半だけで４失点。後半も途中出場の浜野に２アシストを許すなど５点を奪われ、圧倒されてしまった。
この結果に海外のファンからは次のような声が上がった。
「まじかよ」
「ショックだ」
「いったい何が起きたんだ」
「控えめに言って恥ずかしい」
「言葉にならない。今まで見たなかで最悪の試合」
「10分ごとに１ゴールだと？」
「ファンと名乗るのが恥ずかしい」
「なぜ女子チーム投資しないんだ」
今季は男子チームも不調のなか、女子もショッキングな敗戦を喫してしまった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
