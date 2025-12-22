¡Ö¥Ê¥ê¥¿¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡×¤ä¡Ö¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¡×¤ÎÅÁÀâ¥ì¡¼¥¹¤ò¾Ò²ð¡¡óÊÎÛ¡¦ÀîÅçÌÀ¤¬Áª¤Ö¶¥ÇÏ¤ÎÌ¾¥ì¡¼¥¹¥È¥Ã¥×3
¶¥ÇÏ¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ëóÊÎÛ¤ÎÀîÅçÌÀ¤µ¤ó¤¬Ì¾¥ì¡¼¥¹¥Ù¥¹¥È3¤òÈ¯É½¡£¥ì¡¼¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
15ºÐ¤Ç½é¤á¤Æ¸«¤¿¶¥ÇÏ¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¡¢¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥óÎò¤Ï31Ç¯¤ÎÀîÅç¤µ¤ó¡£»Å»ö½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ï¶¥ÇÏ¤Î¥ì¡¼¥¹±ÇÁü¤ä»ñÎÁ¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¸«¤ë¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤ÎÍ£°ì¤Î»þ´Ö¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÀîÅç¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤¬Áª¤ó¤ÀÌ¾¥ì¡¼¥¹¥È¥Ã¥×3¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âè3°Ì¤Ë¤¢¤²¤¿¤Î¤Ï2020Ç¯¡¢¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¢¥¤¤Î°úÂà¥ì¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¡£»°´§ÇÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÎòÂåºÇÂ¿¤ÎG1¡¦9¾¡¤ò¤¢¤²¤¿¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¢¥¤¤Ï°úÂà¥ì¡¼¥¹¤Ç¡¢Æ±¤¸¤¯»°´§ÇÏ¤Ç¤¢¤ë¥³¥ó¥È¥ì¥¤¥ë¤È¥Ç¥¢¥ê¥ó¥°¥¿¥¯¥È¤ÈÂÐÀï¡£»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë»°´§ÇÏ3Æ¬¤ÎÌ´¤ÎÂÐ·è¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¢¥¤¤Ï¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤È¡¢2Æ¬¤ÎÄÉÁö¤ò¿¶¤êÀÚ¤ê¡¢¼«Ëý¤ÎµÓÎÏ¤ÇÂ¾¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤Ê¤¤°µ´¬¤Î¾¡Íø¡£¾å°Ì3Æ¬¤¬»°´§ÇÏ¤È¤Ê¤ëÅÁÀâ¤Î¥ì¡¼¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤ËÆþ¾ìÀ©¸Â¤¬¤¢¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¡£ÀîÅç¤µ¤ó¤Ï¡Ö»°´§ÇÏ¤Ï²¿½½Ç¯¤Ë1Æ¬¤Ç¤ë¤«½Ð¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦µ®½Å¤ÊÂ¸ºß¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤ÊìÔÂô¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÆüËÜ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¤Û¤ÜÌµ´ÑµÒ¤Î¤Ï¤º¤Ê¤Î¤ËÄ¾ÀþÆþ¤Ã¤¿¤éÆ¬¤ÎÃæ¤ÇÂç´¿À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¡£Ì¤¤À¤Ë¤³¤Î¹ë²Ú¤Ê¥ì¡¼¥¹¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Âè2°Ì¤Ë¤¢¤²¤¿¤Î¤Ï1996Ç¯¡¢¥Ê¥ê¥¿¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤ÎG2ºå¿ÀÂç¾ÞÅµ¡£
G1¡¦5¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢°µÅÝÅª¤Êº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¾¡Íø¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö²øÊª¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ê¥ê¥¿¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡£
¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤ÏÁ°Ç¯¤ËÍÇÏµÇ°¤òÀ©¤·¤¿¥Þ¥ä¥Î¥È¥Ã¥×¥¬¥ó¤â½ÐÁö¤·¡¢2Æ¬¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½øÈ×¤Ï¸ß¤¤¤Ë¤±¤óÀ©¤·¤¢¤¦¤â¡¢»Ä¤ê1000¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¥Þ¥ä¥Î¥È¥Ã¥×¥¬¥ó¤¬»Å³Ý¤±¤Þ¤¹¡£Âè4¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¥Ç¥Ã¥É¥Ò¡¼¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥´¡¼¥ëÄ¾Á°¡¢¥Ê¥ê¥¿¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤ÎÆ¬¤¬¤ï¤º¤«¤ËÁ°¤Ë½Ð¤Æ¾¡Íø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀîÅç¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤¬ÅÁÀâ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò²òÀâ¡£Á°Ç¯¤Ë¤âºå¿ÀÂç¾ÞÅµ¤ò°µ¾¡¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ê¥ê¥¿¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤Ç¤¹¤¬¤½¤Î¸å¸Î¾ã¤·¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¤Î¤¬¥Þ¥ä¥Î¥È¥Ã¥×¥¬¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀîÅç¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Þ¥ä¥Î¥È¥Ã¥×¥¬¥ó¤¬ÀèÇÚ¤Î¥Ê¥ê¥¿¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¤â¤¦¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¡ª¡Ù¤È¡£¤³¤ì¤ÎÍ¶¤¤¤Ë¾è¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤³¤Ç2Æ¬¤Ç·èÃå¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬G2¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡×¤È²òÀâ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤³¤ÇÁ´ÎÏ¤ò½Ð¤·¤¿¥Ê¥ê¥¿¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤¬À¸³¶ºÇ¸å¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥ì¡¼¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÂè1°Ì¤È¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤Î¤Ï1990Ç¯¡¢¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤Î°úÂà¥ì¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿ÍÇÏµÇ°¡£
ÃÏÊý¶¥ÇÏ½Ð¿È¤Î¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÃÏ¸µ³Þ¾¾¤ÎÀ±¤È¤·¤Æ8Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ë¤È¡¢Ãæ±û¶¥ÇÏ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥¨¥ê¡¼¥È¤È¤Ï¤Û¤É±ó¤¤·ìÅý¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºG1¤Ç¾¡Íø¤ò½Å¤Í¤ë»Ñ¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Ì¥Î»¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¤Ï¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤â¤Ê¤ê¡¢¥°¥Ã¥º¤ä²Î¤Þ¤Ç¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢¼ã¼Ô¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·Á°¤Î3Àï¤Ç3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢²¼ÇÏÉ¾¤ò¤Ï¤Í¤Î¤±¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼±ç¤òÇØ¤ËÆ²¡¹¤ÎÍ¥¾¡¡£Í½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤ê¡¢´ÑÀï¤ËÍè¤¿18Ëü¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¥ª¥°¥ê¥³¡¼¥ë¡×¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀîÅç¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ³¼ê¤Ç¤¢¤ëÉðËµ³¼ê¤â¡Ö¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£Ä´¶µ¤Ç¾è¤Ã¤¿»þ¤â¤¤¤Ä¤â¤Îµ¤Ç÷¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Þ¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤Æ¤âÊÌÇÏ¤Î¤è¤¦¤Ë¸µµ¤¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·ÉðËµ³¼ê¤Ï¥é¥¹¥È¥é¥ó¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿¤Î¤¿¤á¡¢´ÑµÒ¤Ë¤è¤¯¸«¤¨¤ë³°Â¦¤ÇÁö¤í¤¦¤È·è°Õ¡£¤¹¤ë¤ÈÂç´¿À¼¤Ë¤è¤ê²ÃÂ®¡£ÀîÅç¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ê¤¼¤«»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤°¤ó¤°¤ó²ÃÂ®¤·¤ÆÀèÆ¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Âç´¿À¼¤ò¼õ¤±¤ì¤Ð¼õ¤±¤ë¤Û¤É»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ºÇ¸å¤ËÂçÉü³è¤·¤Æ¥ª¥°¥ê¤¬´¶Æ°¤Î¥é¥¹¥È¥é¥ó¡£Âç´¿À¼¤ò¼õ¤±¤Æ¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£(12·î21ÆüÊüÁ÷ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥µ¥ó¥Ç¡¼PUSH¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òºÆ¹½À®)