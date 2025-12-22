早稲田大学の競走部が21日、現時点での2026年度入部予定者一覧を発表。男子の長距離・駅伝部門では、学法石川高（福島）の増子陽太選手、西脇工高（兵庫）の新妻遼己選手、鳥取城北高（鳥取）の本田桜二郎選手、八千代松陰高（千葉）の上杉敦史選手が名を連ねました。

4選手ともに、この日行われた全国高校駅伝に出場。全7区間で42.195キロを走るこの大会で、各校のエースが集う1区に出走しました。増子選手が28分20秒をマークして、区間賞。昨年、鈴木琉胤選手（現早稲田大学1年）が出した28分43秒の日本選手最高記録を上回ります。さらに、2位の新妻選手も28分40秒を記録し、2選手が日本選手記録を超える走りをみせました。また、本田選手は28分52秒で区間3位、上杉選手は29分37秒で14位で力走。新入生がそうそうたる顔ぶれとなっています。

早稲田大学は、鈴木選手や佐々木哲選手らがルーキーイヤーからトラックで躍動。日本選手権に出場し、秋には学生駅伝にもデビューしています。強力な先輩たちに加え、全国トップクラス選手の入部で、今後のチーム力の向上に注目です。