2026年1月2、3日に行われる箱根駅伝。102回目を迎える今大会に、東洋大学は24年連続84回目の出場となります。

東洋大は1933年第14回大会で初出場すると、2009年の第85回大会で初優勝を果たし、過去4度の総合優勝を誇ります。前回第101回大会では総合9位で、20年連続のシード権を獲得しました。

期待される2年生 指揮官も「主力区間に」

前回の第101回大会。復路8区で当時3年の網本佳悟選手(4年・駅伝主将)が区間2位の快走。順位を12位からシード圏内の9位へ浮上。最終10区4校での激戦を制して、9位で20年連続シード権をつかみました。

84回目の箱根路に挑むチーム。今年掲げるのは『鉄紺の結束』です。酒井俊幸監督は「夏合宿を経て徐々に目指したい“結束”になりつつある。さらに結束が強まってきて大会に臨めれば」と話します。

前大会を経験したメンバーは8人。中でも2年生の力も期待されます。前回ルーキーながら3区を走った迎暖人選手、5区の宮崎優選手、7区の内堀勇選手の3人が箱根路を駆け抜けました。

酒井監督は「2年生に関しては1年生の時と大きく違って、うまくすればこの2年生たちはもっと主力区間に持ってこられる」と期待。

宮崎選手は、「2年生の間でもチームに勢いをつけられるように走っていきたい、頑張ろうと日々言っています」と話しました。

2年生の中でも今季好調なのが松井海斗選手。1月の箱根駅伝の出場は叶いませんでしたが、4月の日本学生陸上個人選手権大会5000メートルでは、大会新記録の13分44秒59をマークして優勝。酒井監督は「よかったね、やっと一等賞」と笑顔で肩をぽんとたたき、松井選手も頬を緩めます。指揮官は「松井は今年の夏合宿で勝負したいといえるような走り込みができています」とその成長を語りました。

監督の言葉通り、松井選手は合宿明けとなる9月の「The Road of WASEDA」のロードレースも快走。5000m2組目で1着で駆け抜けました。

「夏やってきた成果はある程度出たと思う。他大学のエースと往路で勝負して、区間賞を目指して頑張りたい」とその表情は充実した表情でした。

21年連続のシード権を目指す今大会。酒井監督は、「箱根駅伝は守りに入ってしまえばシード権確保も危ういと思っている。シード校だからといっておごらずに、しっかり危機感を持ちながら、本選ではもう一度もっと上位でタスキつなぎをしたいという思いを持って行きたい」

1秒を削り出す鉄紺の選手たちが、固い結束を胸に新春の舞台へ挑みます。