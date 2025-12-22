熊本県北部に位置する大津町。熊本市と阿蘇市に挟まれ県内有数のからいも(さつまいも)の産地として知られています。

隣の菊陽町へ世界最大手の半導体メーカー「TSMC」が進出したことで、大津町の人口は3万6千人を突破しました。交通の要衝として今後も発展を続ける町で、進化し続けているのが県立大津高校。28 日に開幕する第104回全国高校サッカー選手権大会に熊本代表として出場します。

29日に初戦、フクダ電子アリーナでの1回戦で北海道代表・北海と対戦する、熊本代表・大津の応援したい5つのポイントをご紹介します。

1.日本代表選手を含むJリーガーから漫画家や俳優などの著名人も



「凡事徹底」を根底に掲げ、1日の練習時間は100分など、大津高校サッカー部の礎を築いた平岡和徳前監督(現・テクニカルアドバイザー)の指導の下に、同部はこれまで数多くのJリーガーを輩出してきました。

同部出身で日の丸を背負ったのは、土肥洋一氏(現横浜FCコーチ)・巻誠一郎氏(元千葉など)・車屋紳太郎氏(元川崎)・植田直通選手(現鹿島)・谷口彰悟選手(現シントトロイデン/ベルギー)の5人。彼らのビッグフラッグが大津の校庭には掲げられ、選手たちは偉大なる先輩に思いをはせながら朝練などに励んでいます。

一方で、漫画家のうすた京介氏や元宝塚歌劇団の真風涼帆氏など、芸術・芸能分野で活躍する人材も輩出しています。

2.11年ぶりの決勝進出もインターハイ初制覇ならず



1972年に創部された大津サッカー部。78回から85回大会にかけて8年連続で熊本の頂点に立ち、全国の舞台で戦い続けました。しかし、その間の最高成績はベスト8。なかなか準々決勝以降に進めない中、節目の100回大会、県勢初の準優勝を果たし、その翌年の101回大会はベスト4と2年連続で国立のピッチに立ちました。

そして昨年、高校年代最高峰、Jクラブのユースチームも参戦する高円宮杯 JFA U-18プレミアリーグWESTを18勝1分3敗、リーグ最多得点・最少失点(失点は最少タイ)で制しました。さらに東西のチャンピオンが相対する頂上決戦でも勝利。公立高校が日本一となるのは初の快挙でした。

しかし、その勢いを持って臨んだ選手権全国大会(103回)は3回戦で敗退。選手権全国大会の初制覇は今の代に託されたのです。

ただ、今の代は偉大な先輩と比較され続けチームがスタート。チームとして自信をつけるきっかけを探っていた中、迎えた夏のインターハイでは11年ぶりの準優勝を果たしました。

好成績を残したものの、そこでも全国制覇には届かず…。選手たちは誰一人この結果に満足せず、選手権全国大会の初制覇を胸に誓いました。

3.エースストライカーが役割を果たし手に入れた全国切符



11月に行われた、選手権熊本県大会決勝。5大会連続の全国を目指す大津と、6大会ぶりの全国を狙うルーテル学院が対戦しました。

3試合で28得点無失点と爆発的な攻撃力を誇る大津に対し、ルーテルは真っ向勝負で挑みます。それでも大津は連動したパスワークから前半25分、エースストライカーの山下虎太郎選手がゴールネットを揺らします。これが決勝ゴールとなり、大津が1-0で勝利。5大会連続22回目の全国出場を決めました。

4.真剣勝負の“校内リーグ”発足で埋もれなかった才能たち



大津サッカー部は部員200人超の大所帯で、リーグ戦には4チーム(プレミア・プリンス・県1部・県2部)が参加しているものの、全員が試合を経験できているわけではありませんでした。

そこで考案されたのが「校内リーグ」です。これはリーグ戦に出場できていない選手が試合勘を養い、アピールする場として設けられたもので、選手たち自身が運営を行っています。

今年、校内リーグからトップチームに上り詰めたのが、開地心之介選手と福島悠士選手。2人の活躍はトップチーム入りを目指す後輩たちにも大きな刺激になっています。

5.個の打開ではなくチームとしての連動



昨年は“個”の力が注目される中、今年は“チーム”の力を鍛え上げてきた大津。そんなチームのストライカーは、選手権熊本県大会決勝でもゴールを挙げた山下選手です。身長は160cm台と小柄ながら、相手に負けないフィジカルトレーニングを積み、インターハイの得点王にも輝いています。

また、村上慶選手は来季から横浜F・マリノスへの加入が内定。サイドバック、センターバック、ボランチなどもこなせる器用なプレーヤーは、前回大会に当時唯一の2年生スタメンとして出場しており、3回戦負けの悔しさを知っています。

全国制覇以外の成績では決して満足しない、進化するブルー軍団。大事な一歩目となる1回戦は、29日に北海道代表・北海とフクダ電子アリーナで激突します。

(取材・文 高校サッカー選手権民放43社 / 熊本県民テレビ)