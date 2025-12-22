12月28日に開幕する第104回全国高校サッカー選手権大会。

12月29日の1回戦で熊本県代表の大津高校とフクダ電子アリーナで対戦する、北海道代表・北海を応援したい5つのポイントを紹介します。

1.多彩な人材を輩出



今年で創立140年の北海。サッカー部からは2008年に日本代表で10番を背負った山瀬功治さんを輩出しています。

学校として文武両道を掲げ、部活動の数は30以上と北海道内最多。今年のデフリンピック・バドミントンでは3年生の森本悠生選手が金メダルを獲得しました。

さらに、お笑い芸人「タカアンドトシ」のタカさんも卒業生です。

2.20年越しのリベンジへ



創部102年の伝統を誇るサッカー部。選手権全国大会は2大会ぶり14度目となります。

1回戦で戦う大津とは、実に20年ぶりのマッチアップ。4対0で敗れてしまった当時の映像もチームで見返し気持ちを高め、リベンジに燃えています。

3.悔しさをバネにつかんだ全国の舞台



11月に行われた全国高校サッカー選手権北海道大会決勝。相手は昨年の全国大会出場校、札幌大谷。

今年は地区の高校総体決勝であと1歩のところで敗れ、北海道最高峰のリーグ戦「プリンスリーグ」では目の前で優勝を決められるなど、何度も北海の前に高い壁として立ちはだかってきました。

その悔しさを胸に臨んだ決勝。前半24分、磨いてきたセットプレーが光りました。

西垣凌羽選手（3年）のロングスローから、齋藤龍志選手(3年)が頭ですらし、野澤渓人選手(3年)が先制ゴール。

その後は、チーム一丸でプレスをかけ続けて1点を守り抜き、全国への切符を手にしました。

4.伝統の堅守速攻を支える選手の思い



モットーは「堅守速攻」。

堅い守りから一気に攻め上がっていくその姿は、ユニフォームの色から「黄色のイナズマ」と言われています。堅守の中心はセンターバックの谷口健太選手(3年)と齋藤龍志選手(3年)。

速攻のキーマンは2トップ、北海道大会で決勝ゴールを決めた野澤選手(3年)と10番を背負う増谷拓海選手(3年)です。

1年生の頃から2トップを組んできた2人の合言葉は「お前のゴールは俺のゴール、俺のゴールはお前のゴール」。どんな形であれ2人で1点を取りにいこう、と全国のピッチでもこの言葉を胸に戦います。

5.チームの気持ちを一つにした言葉



選手権に向けてチームで決めた合言葉が「想い(おもい)だせ、まだやれる」。

これまでの悔しさも楽しさもすべてを思い出してピッチに立とう。試合中にきつくなった時にもまだやれるんだ、という思い。

チームを束ねる曵地優斗キャプテン(3年)は「自分たちの目標は『全国で勝つ』こと。誰よりも声を出してチームを引っ張ります」と思いを語っていました。

「黄色のイナズマ」北海が歴史を塗り替えるべく、まずは1勝をつかみに行きます。

(取材・文 高校サッカー選手権民放43社 / 札幌テレビ放送)