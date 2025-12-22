「発達障害ではなくグレーゾーン？」子どものころから周りとのズレを感じていた私に医師が告げた検査結果は？【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
ある日突然「発達障害グレーゾーン」の“特性”があると言われたら？「甘え」「怠慢」と疎まれる“生きづらさ”を描いた漫画がSNSで話題となっている。今回紹介するのは、 介護日記漫画『電子書籍と親父の介護』でヤングジャンプ40周年記念漫画賞エッセイ部門で佳作を受賞した漫画家・クロミツさん(@kuromitsu1510)。自分の特性である、発達障害グレーゾーンの“生きづらさ”を描く理由とは。
仕事や人間関係の悩みから心身の不調を感じ、メンタルクリニックに通っていたという作者のクロミツさん。当初は医師から「不安障害」と診断されたが、子供のころから周囲とのズレを感じていたこともあり、通院を重ねるうちに「自分は発達障害なのかも…」という思いを抱くようになったという。その気持ちを受け止めた医師から「そういうところ、あるかもね」と検査を勧められ、結果は「発達障害」ではなく「発達障害グレーゾーン」の特性があることがわかったそう。クロミツさんは「検査結果って白か黒の2択だと思っていたので、初めてグレーゾーンという領域を知って困惑しました」と振り返る。
新卒で入社した会社でも失敗が続き、退職する際に社長から告げられた「キミは人が1年でできることに3年かかるかもしれない」という言葉は、今も強く心に残っているという。クロミツさんは「この言葉が、私がグレーゾーンであることを決定づけるものだったのかもしれません」と明かす。
社会から否定されたような苦しさのなか、「自分のモヤモヤを表現したい」とSNSで漫画を発信したところ、同じ特性を持つ人が多いことに驚いたそう。また、クロミツさんは「今までずっと『おまえだけ何かおかしい』と言われてきたので、私の漫画を読んでくれた方から『私もずっとそうでした』『同じ特性があります』といった反響をいただき、共感していただける方がいることに安心しました」と語った。
「生きづらさに絶望するのではなく、そこからいかに活路を見出していくかを描いていきたい」と語るクロミツさんの描く本作「灰低 生きづらい+グレーゾーン」。同作は発達障害への理解を深めるきっかけとなるだろう。
画像提供：クロミツ(@kuromitsu1510)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。