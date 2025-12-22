「朝日杯ＦＳ・Ｇ１」（２１日、阪神）

２番人気のカヴァレリッツォが豪快に差し切り、２歳マイル王の座に輝いた。サートゥルナーリア産駒のＧ１勝利は初で、Ｃ・デムーロも昨年のエリザベス女王杯（スタニングローズ）以来、今年初のＧ１勝利だった。逃げてしぶとく粘った５番人気のダイヤモンドノットが２着に入り、１番人気のアドマイヤクワッズは３着に敗れた。

５番人気のダイヤモンドノットがしぶとく粘って２着。スムーズにスタートを決めると、内から何も行かないとみるや、ルメールはすかさずハナへ。絶妙のペースで運んで直線はいったん後続との差を広げたが、ゴール寸前でカヴァレリッツォにかわされた。ルメールは「ハナに行って、いいリズムで運べました。直線に向いた時も手応えが良く、少し（ハミも）抜けたんですが、最後は馬場と坂がこたえましたね。良馬場ならゴールまで（先頭で）いけたと思います。距離もギリギリでした」と振り返った。

あと一歩のところでＧ１初制覇を逃した福永師は、「ジョッキーがうまく乗ってくれましたね。言うことのないレースをしてくれました。勝った馬が強かったし、やはり千六もギリギリかな。でも、よく頑張ってくれました」と人馬の健闘をねぎらった。