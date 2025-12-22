「朝日杯ＦＳ・Ｇ１」（２１日、阪神）

２番人気のカヴァレリッツォが豪快に差し切り、２歳マイル王の座に輝いた。サートゥルナーリア産駒のＧ１勝利は初で、Ｃ・デムーロも昨年のエリザベス女王杯（スタニングローズ）以来、今年初のＧ１勝利だった。逃げてしぶとく粘った５番人気のダイヤモンドノットが２着に入り、１番人気のアドマイヤクワッズは３着に敗れた。

◇ ◇

道悪決戦となりましたが、１〜５番人気の馬が掲示板を独占しました。強い馬が力通りの走りをしてくれたと思います。

勝ったカヴァレリッツォは中団を追走し、直線はインコースへ。差してきた組では、この馬だけがインから伸びてきましたね。前が詰まるリスクはありますが、道中我慢が利いていたからこそあの脚が使えましたし、泡を食って外に出すこともなく、冷静にインをさばいてきました。Ｃ・デムーロ騎手の手腕もさることながら、それに応えた馬の能力も高いですね。

２着は逃げ粘ったダイヤモンドノット。経験豊富な馬で、上位勢で阪神コースを経験しているのはこの馬だけ。その強みがありましたし、結果的にスッとハナを奪って正解でした。積極的に運ぶ自分の競馬ができたことが好走の要因でしょう。

一方、３着アドマイヤクワッズ、４着エコロアルバ、５着リアライズシリウスは直線で外を選択しました。伸びてはいましたが、インの２頭も伸びていた分、あとひと押しが利きませんでした。こうなると、やはりコースロスなく運んだインが有利。それぞれ能力は見せていましたけどね。

道悪と言っても“質”の違いがあるもので、中京のような脚元を取られるぬかるんだ馬場ではなく、この日の阪神は芝が掘れて飛んでいなかったものね。重馬場発表でも勝ち時計が１分３３秒２の優秀さ。馬場による影響が少なかった分、紛れることなく、実力馬が力通りの走りをした結果だと思います。（元ＪＲＡ調教師）