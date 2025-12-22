◇フィギュアスケート全日本選手権最終日（2025年12月21日 東京・国立代々木競技場）

来年2月のミラノ・コルティナ五輪代表の最終選考会を兼ねるフィギュアスケート全日本選手権が最終日を迎え、女子フリーでSP5位の岡万佑子（16＝木下アカデミー）が138・53点をマークし、合計211・73点で6位となった。

冒頭でルッツ―トーループの連続3回転を決めると、続くトリプルアクセルも成功。3回転フリップの乱れや3回転ルッツの回転不足もありながら、手足の長さも生かして観衆を魅了した。

SPも含めて持ち味の大技を2度成功。非公認ながらSP、フリー、合計点と自己ベストのスコアをマークした。演技後は「トリプルアクセルを成功することができて、うれしい気持ちでいっぱい。自己ベストを更新できてうれしい」と声を弾ませた。

ジュニア年代で、島田麻央（17＝木下グループ）の一学年下。6歳でフィギュアスケートを始め「レベルアップしたい」という思いから昨年、北海道から京都に引っ越して木下アカデミー所属となった。

年齢制限によりミラノ・コルティナ五輪の出場資格はないが、今大会で大きなインパクトを残した。