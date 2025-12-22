ソフトバンクの上沢直之投手（31）が21日、福岡市内の商業施設でのトークショーに出演し、プロ15年目の来季を自己最高のシーズンにすると宣言した。メジャー挑戦を経て、日本球界に復帰した今季は自己最多タイの12勝を挙げてリーグ連覇、5年ぶりの日本一に貢献。特にシーズン後半は6連勝するなど活躍が際立った。キャリアハイの成績を目指す来季は、開幕からのフル回転に期待がかかる。

過去の自分を超えてみせる。トークショーに出演した上沢は「今年の成績をなるべく全部超える」とファンの前で誓った。

移籍1年目の今季は23試合に登板し、日本ハム時代の21年に並ぶ12勝をマーク。有原の14勝、大関の13勝に次ぐ白星で、12勝をマークしたモイネロとともに“先発4本柱”としてリーグ連覇に貢献した。特にシーズン後半の活躍ぶりは際立っていた。2軍調整を経て1軍に再昇格した8月1日の楽天戦から9試合登板で6勝0敗と輝きを放った。

トークショーではシーズン中の転機を明かした。2軍調整中だった7月25日のウエスタン・リーグ中日戦（ナゴヤ）で3回7安打6失点で降板。猛暑が影響したが、「6失点して（1軍に）帰ったので、これは打たれるわけにはいかない」と逆に気合が入った。1軍復帰戦の前には「ウエートルームでいろいろと試して、右足にしっかりと体重を乗せたら、つかんだ感じがあった」。手応えをつかんだままシーズンを走り抜けた。

来季は開幕からフル回転し、自己最高の成績を目指す。ハワイ優勝旅行、イベント出演など多忙なオフを送りながらも練習に励んでいる「今週、来週はイベントがある。それが全部終わったら野球だけできる環境になるので思いっ切り練習をする。本当に野球だけの生活になってもいいかな」と話した。

24日のクリスマスイブは子供たちと楽しむ予定だが、日中はトレーニングなど予定が詰まっているという。そんな“上沢サンタ”は野球に打ち込む少年少女たちにもメッセージを送った。

「野球界にいたら特別な才能を持っている人、160キロ投げる人とかいっぱいいる。僕はそういうタイプじゃない。凄いボールがなくてもできるっていうのを、今悩んでいる子に見せられたら。特別な才能がなくてもできると思ってくれたらいいなと思う」

来季は節目のプロ15年目。希望を与える投球を重ね、キャリアハイの数字を目指していく。（昼間 里紗）

≪海野に感謝≫

○…上沢は今季登板した23試合のうち14試合で先発マスクをかぶった海野に感謝した。「僕の意図をいろいろくんでやってくれたなと凄く感じた。徐々に呼吸が合ってきたなっていう感じ」。さらに捕手としての技術の高さも称賛。「キャッチャーとしての能力はかなり高い。まずキャッチングがいい。結構ボールをストライクにしていると思う」と持ち上げていた。