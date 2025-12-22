「有馬記念・Ｇ１」（２８日、中山）

史上初の牝馬による連覇に挑むレガレイラは２１日、美浦坂路で４Ｆ５３秒０−３８秒４−１１秒７をマークし、調整が順調に進んでいることをアピールした。天皇賞・秋２着からの巻き返しを狙う３歳馬ミュージアムマイルは、栗東坂路を軽快に駆け上がり、春秋連覇を目指すメイショウタバルも栗東坂路で状態を整えた。

美浦トレセン開門直後の午前４時過ぎ。前日からの雨で緩くなった馬場もレガレイラには関係なかった。真一文字に坂路を駆け上がり、タイムは４Ｆ５３秒０−３８秒４−１１秒７。しまい重点程度の負荷と思われるなかでこの時計。木村師は「元気良く駆け上がってくれました。健康状態も含め、トラブルなく順調に来られているのは何より」と喜んだ。

ファン投票では史上最多となる６１万２７７１票を獲得。デビュー年から３年連続でＧ１制覇を果たしているヒロインは、この有馬記念で史上５頭目の連覇が懸かる。過去４頭は６９＆７０年スピードシンボリ、８４＆８５年シンボリルドルフ、９８＆９９年グラスワンダー、そして０２＆０３年シンボリクリスエス。もしレガレイラが勝てば、史上初の牝馬による連覇となる。

スタートを決めて、外から一気に差し切った前走のエリザベス女王杯。その後は短期放牧に出され、初時計は今月１０日。２１日の美浦坂路での追い切りは正味４本目となるが「水曜日（１７日）に追い切ってから体に膨らみも出てきているし、一歩ずつ前進しています」と指揮官。毎回、体のバランスを整えるのに矯正を施す同馬にとって、ここにきての上昇は狙い通りであり喜ばしいことだ。

世間も大注目となる今年最後のビッグレース。「これでまた当該週の追い切りに向けて、いい変化を見せてほしい」とピークの状態で送り出すまで、トレーナーの気が休まることはなさそうだ。