フィギュアスケート・全日本選手権最終日（２１日・東京国立代々木競技場）――来年２月のミラノ・コルティナ冬季五輪代表最終選考会を兼ねて行われ、３枠を争う女子は、ショートプログラム（ＳＰ）首位の坂本花織（シスメックス）がフリーも１５４・９３点で１位となり、合計２３４・３６点で５年連続６度目の優勝を飾った。

坂本は日本スケート連盟の選考基準を満たし、３大会連続の五輪代表に決まった。

ＳＰ２位でジュニアの島田麻央（木下グループ）が合計２２８・０８点で２位、千葉百音（もね）（木下グループ）が２１６・２４点で３位、中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が４位に入った。渡辺倫果（三和建装）は７位。

ペアは長岡柚奈、森口澄士（すみただ）組（木下アカデミー）が優勝。ＳＰ首位の三浦璃来（りく）、木原龍一組（木下グループ）は三浦の負傷のため棄権した。アイスダンスは吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）が制した。

最終章のミラノへ「悔いないと思えるくらい練習積む」

今季限りで現役を引退する坂本が、力強く舞った。冒頭でスピードに乗ったダブルアクセル（２回転半ジャンプ）を成功させ、終盤には課題だった３回転ループを鮮やかに決めた。「満足できる内容」で五輪に一発内定。「何をするのも三日坊主だけど、スケートだけはこんなに長く続けられた。色々な経験をして『人生は虹色だ』って感じがした」と充実感に浸った。

２０２２年の北京五輪は団体で銀メダル、個人で銅メダルをつかんだ。達成感があり、その後は「正直、いつやめてもよかった」。ただ、五輪の雰囲気や高揚感を思い返すと「もう一度あの経験をしたい。あと４年頑張ろうと決めた」。

そこからは試行錯誤の連続だった。トリプルアクセル（３回転半ジャンプ）や４回転など高難度のジャンプにも取り組んだが、挑戦する中で痛めた足首が硬くなり、「力が伝わりにくく、跳べる可能性が遠のいた。プログラムでやるのは無理かな」と感じた。できる技と演技全体の質を上げ、完成度で戦うと決めた。

妖艶（ようえん）な女性を演じたり、タンゴ調の曲に初挑戦したり。「色々な可能性を見つけたくて。苦手なことも試した」。たどり着いた最適解が「動きが多いものより、一つ一つを丁寧に、かみしめるように表現する」という今季のプログラムだ。

ミラノ五輪へ「これで悔いはないと思えるくらい、練習を積みたい」。競技人生の最終章に向かう。（岡田浩幸）