東出昌大がブータンの民家を訪れ、赤ちゃんを笑顔で抱っこするシーンに、視聴者から反響が寄せられた。

【映像】赤ちゃんをあやす東出昌大

12月21日、ABEMAオリジナルドキュメンタリーバラエティ番組『世界の果てに、くるま置いてきた』＃13が放送された。『世界の果てに、○○置いてきた』シリーズ（通称・せかはて）の第3弾となる本作では、令和ロマン・くるまが南アジア縦断旅に挑んだ。

前回の放送で、くるまと途中から合流した西村博之（ひろゆき）、東出の3人は、旅のゴールとして設定されていた、ブータンの王宮に到着。バングラデシュからスタートしたくるまの南アジア縦断旅が、終わりを迎えた。その後、東出はブータンに1人残り、ヒマラヤ山脈の麓にあるラヤ村を訪問。東出がパパの顔をのぞかせたのは、ヤク飼いの女性の家を訪れたときのことだった。

その家は、標高約4000mに位置するラヤ村の山の上にあった。片道1時間歩き続け、たどり着いた東出を、チョーデンさんは快く迎え入れてくれた。家にお邪魔すると、「座るところもなくてごめんなさい。そこに子どもがいて」と申し訳なさそうに言うチョーデンさん。赤ちゃんがいるとわかった瞬間、「子ども？」と東出の声のトーンが上がった。東出は「抱いても大丈夫ですか？」とチョーデンさんに尋ね、抱っこさせてもらうことに。「お子さん何歳ですか？」と聞くと「今、3ヶ月なんです」とのこと。「うちの子も今5ヶ月なんです」と子どもの話をする東出は、すっかりパパの顔になっていた。

東出の腕に抱かれ、赤ちゃんはご機嫌な様子。微笑みを浮かべる赤ちゃんに、東出の顔も自然とほころぶ。優しい笑顔で赤ちゃんをあやす東出の姿に、視聴者から「優しい目をしている」「本当に子ども好きだな〜」「いい顔するなぁ」「でっくん優しい顔」「めちゃ笑顔ー」「いろいろ想い馳せてそう」「でっくん最高やでっくん」「東出くんがパパなの羨ましい」といった声が寄せられた。

なお、東出はヤクの乳搾りをさせてもらうため、翌朝もチョーデンさんの自宅を訪れた。帰り際、東出はヤクのミルクとロープをお土産として購入。その際、東出は「それとは別に出産祝いをお渡ししたいと思います」と自ら申し出て、自腹で出した1万ニュルタム（約1万7000円）をチョーデンさんに渡したのだった。東出は「この子のお祝い」と言いながら、ニコニコの笑顔で赤ちゃんの頭を撫でていた。