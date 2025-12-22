¡Ö¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¤è¤¦¤ä¤¯¸ø³«¤â¡Ä¾¯¤Ê¤¯¤È¤â16¤Ä¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤¿Ææ
¡¡ÊÆ»ÊË¡¾Ê¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö£±£¹ÆüÌë¡¢ÀÅªµÔÂÔºá¤Ê¤É¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¸øÈ½Á°¤Ë¼«»¦¤·¤¿¼Â¶È²È¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¸µÈï¹ð¤ò½ä¤ë»ö·ï¤Ç¡¢ÁÜºº»ñÎÁ¡¢ºÛÈ½»ñÎÁ¤Ê¤É´ØÏ¢Ê¸½ñ¡Ö¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×Âè£±ÃÆ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£º£¸å¤â½ç¼¡¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£°ìÊý¡¢£²£°Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼Ì¿¿¤ò´Þ¤á¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£±£¶¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬»ÊË¡¾Ê¤Ë¤è¤Ã¤Æºï½ü¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢Ææ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¸ø³«¤Ç¤¹¤Ç¤ËÊÆ²¼±¡´Æ»ë°Ñ°÷²ñ¤ÎÌ±¼çÅÞ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤É¤¬¸ø³«¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤â´Þ¤á¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡¢¸Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤µ¤ó¡¢¥ß¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥¬¡¼¡¢¥Ó¥ë¡¦¥¯¥ê¥ó¥È¥ó¸µÂçÅýÎÎ¡¢ÇÐÍ¥¥±¥Ó¥ó¡¦¥¹¥Ú¥¤¥·¡¼¡¢¥¢¥ó¥É¥ë¡¼¸µ²¦»Ò¤é¡¢Â¿¤¯¤ÎÃøÌ¾¿Í¤Î¼Ì¿¿¤äÌ¾Á°¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï£±£±·î£±£¹Æü¡¢»ÊË¡¾Ê¤ËÂÐ¤·¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÊ¬Îà²ò½ü¤µ¤ì¤¿¡Ö¤¢¤é¤æ¤ëµÏ¿¡¢Ê¸½ñ¡¢ÄÌ¿®¡¢ÁÜºº»ñÎÁ¡×¤ò£³£°Æü°ÊÆâ¤Ë¸ø³«¤¹¤ë¤è¤¦Ì¿¤¸¤ëË¡Î§¤Ë½ðÌ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢»ÊË¡¾Ê¤Ï¡Ö¼Ì¿¿¤Ë°ì½ï¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¨¤ÁÈÈºá¹Ô°Ù¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ò¸ò¾ì¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¡¢¸ø³«¤Î¾ì¤Ç¶öÈ¯Åª¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤â¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ê¥ó¥È¥ó»á¤¬¡¢´é¤¬à¹õÅÉ¤êá¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÈ½ÊÌ¤Ç¤¤Ê¤¤½÷À¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¤µ¤ó¤È¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Î¸µÎø¿Í¤Ç¿Í¿ÈÇäÇã¤Ç¤Îà¾¯½÷Ä´Ã£·¸á¥®¥ì¡¼¥Ì¡¦¥Þ¥¯¥¹¥¦¥§¥ë¼õ·º¼Ô¤¬¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤ÎÁÇÂ¤Î»Ø¤Ç¶»¤ò¥¿¥Ã¥Á¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢£±£¹Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ê¤É¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£±£¶¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬£²£°Æü¤Ëºï½ü¤µ¤ì¤¿¡£²¼±¡´Æ»ë°Ñ°÷²ñ¤ÎÌîÅÞÌ±¼çÅÞ¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¤Ï£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö°ìÂÎ²¿¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¥¢¥á¥ê¥«¹ñÌ±¤Î¤¿¤áÆ©ÌÀÀ¤¬É¬Í×¤À¡×¤ÈÈóÆñ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡¦£Î£Â£Ã¤Ï¡Öºï½ü¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤ÈÃøÌ¾¿Í¤Î¼Ì¿¿¤¬³ÛÁõ¤µ¤ì¤¿¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¼Ì¿¿¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î²¼¤Ë¤Ï¡¢³«¤¤¤¿°ú¤½Ð¤·¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¼Ì¿¿¤¬£²ËçÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡££±Ëç¤Ï¡¢¿åÃå»Ñ¤Î½÷À¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ÆÎ©¤Ä¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¡¢¤â¤¦£±Ëç¤Ï¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤¬¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡¢¥á¥é¥Ë¥¢É×¿Í¡¢¥®¥ì¡¼¥Ì¡¦¥Þ¥¯¥¹¥¦¥§¥ë»á¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤¿¼Ì¿¿¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡³Î¼Â¤Ëºï½ü¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¤é¤ß¤Î¤¿¤á¡Ö¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ëºï½ü¤µ¤»¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤Èµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÊÆ¹ñ»ö¾ðÄÌ¤Ï¡Ö°ìÏ¢¤ÎÁÜºº¤Ç¤Ï¿Í¿ÈÇäÇã¤ÎÈï³²¼Ô¤È¤½¤Î¿ÆÂ²£±£²£°£°¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡££±£±·î£±£¹Æü¤Î¸ø³«Ì¿Îá¤«¤é¤ï¤º¤«£±¤«·î¤Ç¤Ï¡¢Á´¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤Ë¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¡¢¸ø³«¸å¤ËÈï³²¼ÔÊÝ¸î¤Î¤¿¤á¡¢ºï½ü¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£¸å¡¢¹õÅÉ¤ê¤ÇºÆ¸ø³«¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¯¥ê¥ó¥È¥ó¸µÂçÅýÎÎ¤È¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³ØÁ°³ØÄ¹¥é¥ê¡¼¡¦¥µ¥Þ¡¼¥º»á¤È¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤È¤Î´Ø·¸¤Ê¤É¡¢ÁÜºº¤¬¿Ê¹ÔÃæ¤Î°Æ·ï¤â¤¢¤ë¤Î¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
