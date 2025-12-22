¡Ú£Ä£Ä£Ô¡Û¾åÌîÍ¦´õ¤¬ÃÄÂÎ½éàÊÑÂ§£³£×£Á£Ù¥Þ¥Ã¥ÁËÉ±ÒÀïá¤Ø¡¡Ä©Àï¼Ô¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤â¡Ö¤É¤Ã¤Á¤â¾¡¤Ä¡×¡¡
¡¡£Ä£Ä£Ô¤Î£Ë£Ï¡Ý£ÄÌµº¹ÊÌµé¡õ¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë£²´§²¦¼Ô¤Î¾åÌîÍ¦´õ¡Ê£³£°¡Ë¤¬¡¢ÃÄÂÎ½é¤Î¡ÖÊÑÂ§£³£×£Á£Ù¥Þ¥Ã¥Á¡×¤Ç¤ÎËÉ±ÒÀï¤ËÄ©¤à¡£
¡¡¾åÌî¤Ï£²£±Æü¤Î¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç¡¢ÀµÅÄÁÔ»Ë¤ò·âÇË¤·£Ö£´¤ËÀ®¸ù¡£»î¹ç¸å¡¢º´¡¹ÌÚÂçÊå¤È¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ÎÄ©Àï¤ò¼õÂú¡£´Ö¤ËÆþ¤Ã¤¿¾´¿Í¤ÎÄó°Æ¤Ç¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ï£²ËÜ¾¡Éé¤ÎÊÑÂ§£³£×£Á£Ù¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡££±ËÜÌÜ¤Ç¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë²¦ºÂ¤¬¡¢£²ËÜÌÜ¤Ç¤ÏÌµº¹ÊÌµé²¦ºÂ¤¬¤«¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤È¤Ï¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë²¦ºÂ¤ò½ä¤Ã¤Æ¹³Áè¤ò·«¤ê¹¤²¡¢£²£°£²£±Ç¯£¸·î¤Ë¤ÏÎ®·ì»î¹ç¤ÎËö¤Ë¥Ù¥ë¥È¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥ê¥¹¤Ï£²£³Ç¯£±£±·î¤ËÌµº¹ÊÌµé¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ç·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¡¢Èá´ê¤Î½éÂ×´§¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Áê¼ê¤À¡£
¡¡¾åÌî¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ø±ï¤¢¤ë£²¿Í¤Ïà¼«Í³¤ËÀ¸¤¤ëá¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤ÀÂ¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¤³¤Î£²¿Í¤Ï¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÌ¤Ë²¿¤«¶µ¤ï¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢ËÍ¤¬ÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ç³Ø¤ó¤ÀÂç¤¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡×¤È±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¡¡¶Ë°·³¡Ö¥À¥à¥Í¡¼¥·¥ç¥ó£Ô¡¥£Á¡×¤òÎ¨¤¤¤ëº´¡¹ÌÚ¤Î¤³¤È¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤Ë¤º¤Ã¤ÈÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È°ìÌÜÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¯¥ê¥¹¤ÎÀ¤³¦¤Ê¤ó¤Æ¼«Í³¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡££Â£Á£Ë£Á£Ç£Á£É£Ê£É£Î¡Ê¥¯¥ê¥¹¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¶½¹Ô¡Ë¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤ä¤ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ÎÇ°¤òÊú¤¯¡£
¡Ö½Ð²ñ¤Ã¤¿º¢¤ÏËÍ¤¬ÆÏ¤¯¤È¤â»×¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿£²¿Í¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¬º£¤Ç¤ÏËÍ¤¬Àâ¶µ¤Ç¤¤ëÎ©¾ì¤Ê¤ó¤Ç¡×¤È¤¤¤¦¾åÌî¤Ï¡¢ËÉ±ÒÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤É¤Ã¤Á¤â¾¡¤Ä¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤À¤«¤é¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¤¡£¿·Ç¯¤âËÉ±Ò¥í¡¼¥É¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤«¡£