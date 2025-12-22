2025年も、多くの“事件”が物議を醸す年となった。本誌が掲載した記事のなかで、とくに反響が大きかった記事の数々を、“炎上事件簿”という形で振り返る。（6月19日配信記事を再掲。記事は原文ママ）

6月18日、「デイリー新潮」は、歌舞伎界の若手女方・中村児太郎の“凄絶DV”を報じた。

「中村さんは2021年に結婚しましたが、2人の意向で公表せず、この女性に凄惨な暴力を振るっていたという内容です。女性は顔面骨折などのけがを負い、中村さんの事務所も『心から反省しております』としたうえで、暴行について認めています」（芸能記者）

児太郎の祖父は人間国宝の七代目中村芝翫（しかん）、父は九代目中村福助。歌舞伎界の名門である「成駒屋」のホープだ。2018年にはNHK大河ドラマ『西郷（せご）どん』でドラマ初出演するなど、俳優としても将来を期待されていた。

「学生時代にはラグビーに打ち込んでおり、2022年からはサンケイスポーツで月イチ連載『ラグビー魂 中村児太郎』を担当するほど。身長173cmとそれほど高くはありませんが、ガッチリした体格です」（スポーツ紙記者）

そんな梨園の“貴公子”は2022年5月28日、フリーアナウンサー・島田薫氏のインタビューを受け、「歌舞伎界は男尊女卑ですよ」と語っていた。

「インタビュー内で中村さんは、尊敬しているという『坂東玉三郎のおじさまと市川海老蔵のお兄さん』への感謝を語り、女性役を演じる『女方』の演技についての思いを語っています。

そのなかで、歌舞伎界独特の男女のあり方について、演目『妹背山婦女庭訓（いもせやまおんなていきん）』を引き合いに出し、『お三輪というすごい役がありました。序盤から1時間10分、芝居を築き上げるのですが、死んだら黒い消し幕で消えるのです。理解できないでしょう。立役なら見せ場がありますが、基本的に女性が虐げられているんです』と語っていました。

あくまでも、歌舞伎が扱う時代背景を踏まえたうえで、男尊女卑という言葉を使ったと思われますが、今回、実際に暴行が報じられてしまいました。中村さんはふだんの自分について『細かい』『母には、あなたは結婚できないと言われています』とも話していました」（芸能記者）

Xでは、児太郎の行為に非難が殺到している。

《歌舞伎さえちゃんとできていればあとはお咎めなし、な時代じゃないんだよなぁもう》

《中村児太郎DVの記事の女性の写真がヤバすぎ》

「中村さんは、先代の病気によって十代目中村福助襲名が保留されている状態ですが、こちらにも暗雲が垂れこめそうです。奥さんは、心の傷はまだ癒えていないと訴えています」（前出・芸能記者）

自分の起こした行動に、しっかり向き合っていってほしい。