¾åÌîÆ°Êª±à¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤¿àÆ°Êª±à³×Ì¿á¡¡¼ãÀ¸¸¬Æó¶µ¼ø¡Ö»ä¤¬¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¡¢¥Ñ¥ó¥À¤ÏÌÚÅÐ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡×
¡¡Åìµþ¡¦¾åÌîÆ°Êª±à¤Î¥·¥ã¥ª¥·¥ã¥ª¤È¥ì¥¤¥ì¥¤¤Î£²Æ¬¤¬ÍèÇ¯£±·î²¼½Ü¤ËÃæ¹ñ¤ØÊÖ´Ô¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ñ¥ó¥À°¦¹¥²È¤ÎÈá¤·¤ß¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£»öÁ°¿½¤·¹þ¤ß¤Ê¤·¤Ç´ÑÍ÷¤Ç¤¤ëºÇ¸å¤ÎÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿£²£±Æü¤ÏÂçÀª¤Î¿Í¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤¿¡£¾åÌî¤Î¥Ñ¥ó¥À¤¬Êë¤é¤¹¥Ñ¥ó¥À¼Ë¡Ö¥Ñ¥ó¥À¤Î¤â¤ê¡×¤ÎÀß·×¤Ë¤«¤«¤ï¤Ã¤¿Âçºå·Ý½ÑÂç³Ø·Ý½Ñ³ØÉô¶µÍÜ²ÝÄø¼çÇ¤¶µ¼ø¤ÇÆ°Êª±à¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¼ãÀ¸¸¬Æó»á¤¬¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ãÀ¸»á¤Ï£²£°£²£²Ç¯¡¢¡Ö¥Ñ¥ó¥À¤Î¤â¤ê¡×¤ÎÀß·×¤ÇÆüËÜÂ¤±à³Ø²ñºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¾åÌî¤Î¥Ñ¥ó¥À¼Ë¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ÏÃø½ñ¡ÖÆ°Êª±à³×Ì¿¡×¡Ê´äÇÈ½ñÅ¹¡á£²£°£±£°Ç¯¡Ë¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼ãÀ¸»á¤Ï¡ÖËÜ¤òÆÉ¤ó¤ÀÅìµþÅÔ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤«¤é¡ØÅìµþÅÔ¤ÎÆ°Êª±à¤òºÆÀ¸¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Àß·×»ØÆ³¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤¿¡£ÅÔ¤«¤é¤Î°ÍÍê¤¬½ªÎ»¤·¤¿¸å¤Ï¡¢·úÃÛÀß·×²ñ¼Ò¤«¤é¤Î°ÍÍê¤Ë¤è¤ê¡¢¼Â»ÜÀß·×¤«¤é»Ü¹©¤Ë¤Þ¤Ç·È¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¥Ñ¥ó¥À¼Ë¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬´Ø¤ï¤Ã¤¿¤È¤·¡¢¡Ö¼ã¼ê¤Î¸å·Ñ¼Ô¤ò°é¤Æ¤ëµ¡²ñ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ó¥À¤Î²°ÆâÅ¸¼¨¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î£³ÌÌ¤ÎÊÉ¤Ë¤Ï¡¢ÎÐ¤Î·Ê´Ñ¼Ì¿¿¤¬Ä¥¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¼ãÀ¸»á¤é¤¬¹Í°Æ¤·¤¿Æ°Êª¤ÎÅ¸¼¨¼êË¡¤Î°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö°ìÈÌ¤ËÆ°Êª±à¤Î²°ÆâÅ¸¼¨¤ÎÊÉÌÌ¤Ï¡¢¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ÇÌµÃÏ¤Î¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤ÎÅ¸¼¨¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤ÏÆ°Êª¤ÎÀ¸Â©ÃÏ¤Î¼Ì¿¿¤ò»È¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡´°À®¤·¤¿¡Ö¥Ñ¥ó¥À¤Î¤â¤ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»ä¤¬¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¡¢¥Ñ¥ó¥À¤ÏÌÚÅÐ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»×¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈÌ¤Î¿Í¡¹¤ÎÉ¾²Á¤â¡Ø¤¤¤¤¥Ñ¥ó¥À¼Ë¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ù¤È¤ª¤ª¤à¤Í¹¥É¾¤Ç¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¼ãÀ¸»á¤ÏÆ°Êª±à¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤ÎÆ°Êª¤¿¤Á¤ò¥ª¥ê¤«¤éÀ¸Â©ÃÏ¤Ë¶á¤¤´Ä¶¤Ø¤ÈÂ¤¤êÊÑ¤¨¤Ä¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸¶ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»Ò¶¡¤Î¤³¤í¤«¤éÆ°Êª¤ÈÆ°Êª±à¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Âç³Ø¤ÇÂ¤±à³Ø¤ò³Ø¤ó¤Ç¡¢Â¤±à¤«¤éÆ°Êª±à¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Âçºå¤Î¡ÖÅ·²¦»ûÆ°Êª±à¡×¤â¼ê¤¬¤±¤¿¡£Æ±Æ°Êª±à¤¬°ÜÅ¾¤Î´íµ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢Æ°Êª±à¤«¤é¤Î°ÍÍê¤Ç¼ãÀ¸»á¤¬Äó°Æ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢À¸Â©ÃÏ¤Î´Ä¶¤ÇÆ°Êª¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹½ÁÛ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Ìó£²£°Ç¯Á°¤Ë¤Ç¤¤¿¡Ö¥¢¥Õ¥ê¥«¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡×¤Ç¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿Ã¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¥·¥Þ¥¦¥Þ¤È¥é¥¤¥ª¥ó¤¬Æ±¤¸¶õ´Ö¤Ë¤¤¤Æ¡¢¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤ÈÊë¤é¤¹ÍÍ»Ò¤Ï¡¢º£¤Ç¤âÍè±à¼Ô¤Ë¶Ã¤¤È´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö·ÝÂç¤ËÉëÇ¤¤·¤¿»þ¡¢¤¹¤Ç¤ËÅ·²¦»ûÆ°Êª±à¤Î·×²è¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Å·²¦»û¤Ë¥µ¥Ð¥ó¥Ê¤¬¤Ç¤¤¿»þ¡¢¤ß¤ó¤Ê¸«¤ËÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ä¹Ìî»Ô¤ä²£ÉÍ»Ô¤ÎÆ°Êª±à¤Î·×²è¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸ø±à²Ý¤ÎÊý¤¿¤Á¤â¸«¤ËÍè¤é¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤é¤Î·×²è¤Ë¤â»²²è¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¤³¤í¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ËÆ°Êª±à¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡ÖÃÏ·Á¤ËÊÑ²½¤òÍ¿¤¨¡¢À¸¤Êª¤È¿¢Êª¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¡¢Æ°Êª¤âÊë¤é¤·¤ä¤¹¤¯¤Æ¡¢´ÑµÒ¤â´¶Æ°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¸÷·Ê¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¹¤Ù¤Æ¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£Âç³Ø¤äÆ°Êª±à¡¢¹©»ö¤Ë´Ø¤ï¤ëÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤È¸À¤¤¤¿¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡£²£³Æü¤«¤é¾åÌîÆ°Êª±à¤Î¥Ñ¥ó¥À´ÑÍ÷¤Ï»öÁ°¿½¤·¹þ¤ß¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£´ÑÍ÷¤Ç¤¤ëºÇ¸å¤ÎÆü¤ÏÍèÇ¯£±·î£²£µÆü¤À¡£
¡ù¤ï¤³¤¦¡¦¤±¤ó¤¸¡¡£±£¹£µ£´Ç¯ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡££¹£³Ç¯ÅìµþÂç³ØÇÀ³ØÇî»Î¡¢£¹£´Ç¯Âçºå·Ý½ÑÂç³Ø½õ¶µ¼ø½¢Ç¤¡£¸½ºß¡¢ÆüËÜÅ¸¼¨³Ø²ñ²ñÄ¹¡¢Æ°Êª±à¥é¥ó¥É¥¹¥±¡¼¥×²ñµÄÂåÉ½¡¢¥Ò¥È¤ÈÆ°Êª¤Î´Ø·¸³Ø²ñ²ñÄ¹¡¢ÆüËÜÂ¤±à³Ø²ñ¾ïÌ³Íý»ö¤È´ØÀ¾»ÙÉôÄ¹¤òÎòÇ¤¡£·ÝÂçÉëÇ¤¸å¡¢Æ°Êª±à¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤ÇÀ¸Â©´Ä¶Å¸¼¨¤Î¼Â¸½¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£ºîÉÊ¤ÏÆüËÜÅ¸¼¨³Ø²ñ¾Þ¡ÊÄ¹Ìî»ÔÃã±±»³Æ°Êª±à¡Ö¥ª¥é¥ó¥¦¡¼¥¿¥ó¤Î¿¹¡×¡Ë¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾ÊÅÔ»Ô¶ÉÄ¹¾Þ¡Ê»³¸ý±§Éô»Ô¤È¤¤ïÆ°Êª±à¡ÖÃæÆîÊÆ¤Î¿åÊÕ¡×¡Ë¤Ê¤É¤ò¼õ¾Þ¡££²£°£²£´Ç¯¡ÖÆüËÜÂ¤±à³Ø²ñ¾å¸¶·ÉÆó¾Þ¡×¼õ¾Þ¡£
