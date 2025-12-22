全日本選手権最終日

フィギュアスケートの2026年ミラノ・コルティナ五輪代表最終選考会を兼ねた全日本選手権最終日が21日、東京・代々木第一体育館で行われた。全競技終了後に発表された各大会の代表に、ネットでは歓喜の声が上がった。

ミラノ五輪代表に加え、26年1月の四大陸選手権（北京）、同3月の世界選手権（プラハ）の代表も発表された。

特に注目が集まったのが男女シングルで、五輪と世界選手権は男子が鍵山優真、佐藤駿、三浦佳生、女子は坂本花織、中井亜美、千葉百音と同じメンバーだが、四大陸選手権はメンバーが変わる。

四大陸の男子は三浦、友野一希、山本草太。女子は千葉、中井に加え、青木祐奈が名を連ねた。X上のファンからも様々な声が上がる。

「四大陸でもう一度友野氏草太氏の演技が見られる それだけは今夜はゆっくり眠れます」

「友野くん草太祐奈ちゃんにチャンピオンシップ派遣があることが嬉しい」

「友野くんの今シーズンがまだ続くことが嬉しい」」

「四大陸に友野くんと草太くん！ みなさん頑張って下さい！！！」

「四大陸にゆなちゃんも友野くんも草太くんもいる」

この3人は男子の壷井達也、女子の渡辺倫果とともに、五輪の補欠にも名を連ねている。



（THE ANSWER編集部）