【40・50代】オシャレになりすぎず、こなれたい → それ「プチウルフ」が最適解かも♡

ウルフヘアの要素を加え、ボブよりちょっぴり抜け感をアップさせたプチウルフ。オシャレには振りすぎず、日常生活になじませながらもこなれた雰囲気が欲しい……そんな、40・50代の望みを叶えてくれそうなヘアスタイルです。今回は「 『切りっぱなし＋レイヤー』のプチウルフを考案」という、@kitadani_koujiroさんのInstagram投稿から、40・50代におすすめのヘアスタイルをご紹介します。

オシャレすぎずに、こなれた雰囲気に

毛先は直線的にカットしレイヤーカットを入れて、首に沿ってくびれるシルエットに仕上げたプチウルフ。@kitadani_koujiroさんによると「多毛の方も軽やかに」とのことで、髪のボリューム感に悩んでいる人にもおすすめ。ベースは、やや重さのある長めのボブ。透明感のある発色のオリーブグレージュのカラーリングとシルエットで、ほどよいこなれ感を演出しています。

シーズンムードにマッチするミディアムレングス

冬に似合いそうなのは、ミディアムレングスのプチウルフ。トップの毛先は内巻きで、コンパクトなシルエットです。ベースはくるんと大胆に外ハネにし、アクティブな雰囲気と上品さを兼ね備えた仕上がりです。顔まわりのレイヤーカットを後ろに流して、こなれ感をフォロー。

首まわりをスッキリさせて若々しく

首まわりを軽やかに仕上げると、若々しい印象もまとえそう。ウルフヘアと言えば、サイドは短く、襟足だけ長く残すスタイルを思い浮かべる人も多いかもしれません。@kitadani_koujiroさんが紹介しているプチウルフは、サイドも長めに残しているところが特徴的。日常になじむプチウルフなら、40・50代も取り入れやすそうです。

伸ばしかけもすっきり見える、前上がりプチウルフ

@kitadani_koujiroさんが「伸ばしかけで雰囲気を変えたい方の参考になれば」と紹介している、前上がりのプチウルフ。野暮ったく見えやすい長さがあっても、プチウルフにすることで洗練されたイメージに引き寄せられそう。顔まわりにもレイヤーカットを入れて、抜け感をプラスするとほどよくこなれた仕上がりになるはず。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里