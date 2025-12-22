初めての冬のボーナス、31.7万円で「クレカ返済から抜け出せました！」　喜びを語る20代女性

物価高が続く中、冬のボーナスは働く人々にとって最大の関心事だろう。思わぬ額に驚く人がいれば、さらなる高みを目指す人もいるようだ。

東京都の20代女性（事務・管理／年収300万円）は、新卒で通信系の企業に入社。初めてのボーナスを受け取った。

「31万7000円でした。新卒なので初ボーナスでした。SNSなどでいろんな情報を見ていて正直一桁万円なんかも覚悟していたため、思ったより貰えて嬉しかったです」

事前の不安をよそに、30万円を超えるまとまった支給額に胸をなでおろしたようだ。（文：篠原みつき）

20代男性「額面73万円…欲を言えば100万円くらいは欲しい」

実は、女性がボーナスを心待ちにしていた理由は他にもあった。

「クレジットカードの返済で苦しんでいたので、ボーナスで返済から抜け出せました！」

新生活には何かと物入りな時期が重なるもの。一時は返済に追われる日々だったようだが、このボーナスが「救いの手」となったようだ。

一方、東京都の20代男性（事務・管理／年収550万円）は、食品卸の法務として働く中でまとまった額を手にした。

「支給額は73万円（額面）です。冬のボーナスは毎年固定2.4ヶ月ですが、欲を言えば100万円（額面）くらいは欲しいものです」

現状に感謝しつつも、専門性の高い職種ゆえか、さらなる理想を掲げている。「洋服や食事代に使い、あとは貯金します。もらえるだけありがたいとは思っています」と結んでおり、堅実な使い道を考えているようだ。

