「女なのに車好きなの？」面接官から執拗な個人攻撃を受けた女性の怒り

採用面接で面接官から不快なことを言われたら、入社意欲はなくなってしまうだろう。投稿を寄せた千葉県の40代女性（事務・管理）は、「新卒の採用面接」での出来事を振り返った。

学生時代に「ガソリンスタンド（フルサービス）で働いていた経験や、車好き」を理由に、「とある国産ディーラーの営業の面接」に行ったときのことだった。「営業は向かないかも」という迷いはあったものの、とりあえず話を聞いてみようと選考に進んだ。（文：長田コウ）

「女がエントリーしちゃいけないなら最初からそう言って欲しかった」

試験当日は学生5〜6人に対し面接官が3人ほどの集団面接だったそう。志望動機や理想の営業像など、最初は順調に進んでいたのだが…。面接官は「ディーラーには珍しい女性がエントリーしていた事が気になった」ようだ。

「私個人に対してやたらと『女なのに車好きなの？』『女なのにガソリンスタンドでバイトしてたの？』『女性はバカにされやすいけど根性あるの？』と、個人攻撃を、受けました」

他の学生もいる前で、性別を理由に執拗に絡まれたのだ。女性は、「女がエントリーしちゃいけないなら、最初からそう言って欲しかったです」と憤る。

何より辛かったのは、「数人の前で個人的な事を言われたこと」だったそう。圧迫面接のつもりだったのかもしれないが、ただのハラスメントと受け取られても仕方のない対応だ。

