第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）で３年連続５６回目の出場となる神奈川大は、９大会ぶりのシード権奪回を目指す。１９９７、９８年大会で総合連覇を飾った強豪の再浮上へ、期待のキーマンが新妻玲旺（れお、３年）だ。プラウドブルー復活へ、発奮材料として来季、大学陸上界に入ってくる弟２人、兵庫・西脇工で『歴代最強ツインズ』と呼ばれる双子の存在を挙げた。

強い覚悟を胸に箱根路へ向かう。箱根駅伝７区を２大会連続で務めてきた新妻は、今年７月にケガを負い、夏合宿は全休。１０月の箱根予選会も欠場した。「９月にようやく走り始めて、不安しかなかった」という。それでも１１月の上尾シティハーフマラソンで中野剛監督（５２）から「往路を走れるレベルに仕上げなければ使わない」と厳しい条件を突きつけられ奮起。本番を想定した攻めの走りで１時間２分１６秒をマークし、底力をみせつけた。

奮い立たせる強烈な存在がいる。全国で活躍する高校３年生の双子の弟たちだ。双子の兄で次男の遼己（はるき）は、７月のインターハイ５０００メートルで留学生を抑え、３２大会ぶりに日本人Ｖ。世界クロスカントリーＵ２０日本代表にも選出された逸材だ。弟の昂己（こうき）も５０００メートルで高校トップレベルの１４分４秒２０をマーク。そろって挑んだ兵庫県高校駅伝では、ともに区間新をたたき出して西脇工を２年連続の全国高校駅伝へ導いた。

そんな弟たちを新妻は「小さい時から２人は、自分より何倍もセンスがある」とたたえる。だが、同時に「兄として情けない姿は見せたくない」と弟たちが全国を席巻すればするほど、長男の意地も増す。２３年の全国都道府県駅伝では３兄弟が兵庫代表に名を連ねた思い出も。地元の加古川市でプチ騒ぎになり「人生で一番サインを書いた」と笑った。

神奈川大としては９年ぶりのシード権奪回の至上命題を背負う。２年連続で走った７区はともに区間１８位と苦戦。「これまでは自信のない状態でスタートラインに立っていた。今回は自信を持つ準備はできている。区間一桁で走ってシード権を呼び込む」とめらめら。弟たちが都大路を沸かすなら、兄は古豪復活の起爆剤となって箱根路を沸かせる。（綾部 健真）

〇…新妻玲の２人の弟はこの日、兵庫・西脇工の主力として全国高校駅伝で好走した。遼己は１区２位、昂己主将は３区６位でチームの６位入賞に貢献。来春、遼己は早大、昂己は神奈川大に進学予定。来季、新妻兄弟の対決やタスキリレーが箱根路で見られそうだ。

◆新妻 玲旺（にいづま・れお）２００４年１１月３日、兵庫・加古川市生まれ。２１歳。平岡中入学とともに陸上を始め、西脇工時代の２３年に全国都道府県対抗男子駅伝で、双子の弟２人とともに３兄弟で登録メンバー入り。２３年に神奈川大人間科学部に入学。学生３大駅伝は１年時の箱根７区１８位、２年時の箱根７区１８位。ハーフマラソンの自己記録は１時間２分１６秒。１８４センチ、６６キロ。

◆神奈川大 １９４８年創部。箱根駅伝は前身の横浜専門学校時代を含め、通算５５回出場。９７年に初優勝し、９８年に連覇を達成。９６、９７年度には全日本大学駅伝も連覇し、黄金時代を築いた。出雲駅伝は９７年、０２年の２位が最高。長距離部員は３８人、学生スタッフ７人。練習拠点は横浜市。タスキの色はプラウドブルー。主なＯＢは男子マラソン前日本記録保持者の鈴木健吾ら。