¢¡¥é¥°¥Ó¡¼¡¡¥ê¡¼¥°¥ï¥óÂè£²Àá¡¡¿À¸Í£²£¸¡½£²£³»°½Å¡Ê£²£±Æü¡¦»°½Å¸òÄÌ£Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÅÎÎë¼¯¡Ë
¡¡¿À¸Í¤¬»°½Å¤ò£²£¸¡½£²£³¤ÇÇË¤ê¡¢º£µ¨½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Á°È¾£²£³Ê¬¡¢£Ã£Ô£ÂÍû¾µ¿®¼ç¾¡Ê£²£´¡Ë¤«¤é¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿£×£Ô£Â¿¢ÅÄÏÂËá¡Ê£²£³¡Ë¤¬¡¢¥¤¥ó¥´¡¼¥ë±¦¤Ø£²»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë¥È¥é¥¤¤ò·è¤á¤¿¡£¡Ö¿À¸Í¤Ë¤Ï¤¤¤¤¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤âÀ¸¤«¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç¼è¤êÀÚ¤é¤Ê¤¤¤È£×£Ô£Â¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÌò³ä¤òÁ´¤¦¤·¤¿¡£
¡¡º£½©¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Î²¤½£±óÀ¬¤Ë¤â»²²Ã¡£½é¤È¤Ê¤ëÂåÉ½¥¥ã¥Ã¥×¤â¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¡ÖÂåÉ½¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢µ¤»ý¤Á¤ËÍ¾Íµ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡×¡££²£°£²£´¡½£²£µ¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥¢¡¼¥ê¡¼¥¨¥ó¥È¥ê¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£À¤³¦¤òÁê¼ê¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÎäÀÅ¤Ë¥È¥é¥¤¤ò¼è¤êÀÚ¤ëÓÌ³Ð¤ËËá¤¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Î£Ã£Ô£Â¥¢¥ó¥È¥ó¡¦¥ì¥¤¥Ê¡¼¥È¥Ö¥é¥¦¥ó¡Ê£³£°¡Ë¤é¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÃç´Ö¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤À¤±¡£¿À¸Í¤ò¶¯¤¯¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¤¿¤¤¡×¡£Í¥¾¡¤Ø¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤Ø¡¢À®Ä¹¶ÊÀþ¤òÉÁ¤¯¡£¡ÊÆ£ÅÄ¡¡²êÀ¸¡Ë
¡¡¢¡¿¢ÅÄ¡¡ÏÂËá¡Ê¤¦¤¨¤À¡¦¤«¤º¤Þ¡Ë£²£°£°£²Ç¯£±£²·î£´Æü¡¢Ê¼¸Ë¡¦ÌÀÀÐ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££²£³ºÐ¡££´ºÐ¤«¤éÌÀÀÐ¥¸¥å¥Ë¥¢¥é¥°¥Ó¡¼¥¯¥é¥Ö¤Ç¶¥µ»¤ò»Ï¤á¤ë¡£ÊóÆÁ³Ø±à¤Ç¤Ï£±Ç¯»þ¤«¤é£³Ç¯Ï¢Â³¤Ç²Ö±à¤Ë½Ð¾ì¡££·¿ÍÀ©ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ£²£´Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢º£½Õ¡¢¿À¸Í¤Ë²ÃÆþ¡£º£½©¡¢£±£µ¿ÍÀ©ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¥¥ã¥Ã¥×¿ô¤Ï£²¡££±£·£·¥»¥ó¥Á¡¢£¸£¶¥¥í¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï£×£Ô£Â¡£