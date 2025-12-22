篠原涼子、ジェシー、藤木直人が“危険な香り”放つ 『パンチドランク・ウーマン』第1話あらすじ公開「彼は本当に父親を殺したの？」
俳優の篠原涼子が主演を務め、ジェシー（SixTONES）と藤木直人が共演する日本テレビ系2026年1月期日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン-脱獄まであと××日-』（2026年1月11日スタート、毎週日曜 後10：30〜後11：25）のメインビジュアル、あらすじ、場面写真、別バージョン予告が公開された。
【場面写真】こずえ（篠原涼子）に手を差し出す怜治（ジェシー）
本作は、女性刑務官と殺人犯による前代未聞の脱獄劇。真面目で勤勉に生きてきた冬木こずえ（篠原）が、殺人犯・日下怜治（ジェシー）との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌していく。こずえの過去を知る刑事・佐伯雄介（藤木）も巻き込み、3人の関係は複雑に揺れ動いていく。
公開されたメインビジュアルは、こずえを中心に、三角関係を織り成す殺人犯・怜治と刑事・佐伯の3人が折り重なるように体を寄せ、視線をこちらに向けている。悪女に変貌するこずえは危険な香りを漂わせ、怜治と佐伯はそれぞれの思惑を内に秘めた表情をしている。“脱獄サスペンス”のスリルと“禁断のラブストーリー”の危うさが絡み合う本作を象徴するビジュアルとなった。
また、新たに公開された別バージョン予告は、氷川拘置所の不穏な空気や混乱が巻き起こる様子、こずえの「彼は本当に父親を殺したの？」という疑問も映し出され、さまざまな登場キャラクターも加わり、さらに物語の核心に踏み込んだ内容となっている。
【第1話「運命」あらすじ】
厳格な女刑務官が愛してしまった男は、塀の中の殺人犯だった。
氷川拘置所、女性だけが収容された区域「女区（じょく）」の区長を務める刑務官・こずえは、常に規律正しく、冷静沈着。他人に干渉せず、感情に流されず、実直に職務を遂行する。すべては、閉ざされた塀の中の秩序を保つため、他人にも自分にも厳しく生きてきたはずだった。
実の父親の殺人容疑で移送されてきた殺人犯・怜治。見覚えのあるその顔に、こずえは息をのむ。鋭い目つきで周囲を威嚇する怜治を刑務官たちは徹底マーク。こずえも動揺を隠しながら毅然とした態度で臨むが、そんなこずえの心をかき乱すように、怜治は収容されるや否や次々と問題を起こす。
記憶がよみがえり、こずえの中で何かが少しずつ崩れ始める。怜治の事件を担当する警視庁捜査一課刑事・佐伯とともに、こずえは激動の渦にのまれていく。こずえの過去に一体何があったのか。怜治の事件の真相は。欲望まみれの塀の中で巻き起こる壮絶な争いと事件の数々。やがて厳格な女刑務官は“悪女”へと変貌していく。
