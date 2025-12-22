MLB・レッドソックスの吉田正尚選手が21日、都内で野球イベントを行い小学生たちに直接野球指導、終了後は来季へ向けて意気込みを語りました。

この日都内で、「吉田正尚×JAL Special Baseball Lesson 2025」の特別講師を務めた吉田選手。集まった小学生約50人に直接ノックするなど子どもたちとふれあい笑顔でイベントを行いました。

イベント終了後は取材に応じ、「前回は肩の手術もあって、一緒に汗を流すことはできなかったのですが、今日は一緒に、みんなと楽しく体を動かせて、子供たちの表情がみんな笑顔で。非常にいい時間でした」と、野球教室の時間を振り返りました。

来シーズンに向けて「もう(メジャー)4年目になるので、納得いく数字を残せていないので。もう一回信頼をつかむという意味で一年ケガなく、しっかり戦って。チームとしてはやっぱり(ワールドシリーズ優勝)リングを取るということが大きな目標だと思うので、その一員になれるようにしっかり戦いたいと思います」と意気込んだ吉田選手。具体的な目標について聞かれると、「やっぱり1年間戦って日本のときのようにタイトル争いというところを目指してやっていかないといけない」と力強く語りました。

一方、大谷翔平選手などが出場を表明しているWBCについても言及。「今言えることは本当になくて、すみませんけど。ただ準備していますし、それはWBCがある、ないにかかわらず来年に向けてしっかりと調整しています。それはやっぱり、色んなタイミングだったり時期がきたら」と語りました。