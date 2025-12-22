ホワイトソックスが２１日（日本時間２２日）、球団公式Ｘ（旧ツイッター）を更新し、加入が発表された元ヤクルトの村上宗隆内野手（２５）のメッセージ動画を公開した。

ホワイトソックスのユニホームとキャップを着用した村上は英語で「Ｈｅｌｌｏ Ｃｈｉｃａｇｏ． Ｍｙ ｎａｍｅ ｉｓ Ｍｕｎｅｔａｋａ Ｍｕｒａｋａｍｉ．Ｃａｌｌ ｍｅ Ｍｕｎｅ． Ｉ’ｍ ｈａｐｐｙ ｔｏ ｂｅ ｉｎ Ｃｈｉｃａｇｏ．（こんにちは。村上宗隆です。ムネと呼んでください。シカゴに来られてうれしいです）」と語り、最後は「Ｙｅｓ！」と笑顔で両手親指を立てた。

この投稿にネット上ではヤクルトファンからの「ヤクルトのスーパースターでした。シカゴのみなさん、どうぞ村上選手をよろしくお願いします」などの後押しや、「Ｙｅｓ！君のユニホームをすぐに買うよ」「シカゴへようこそ」「活躍が楽しみ」「なんかもう好きになった」など歓迎の声が数多く上がっている。

ヤクルトからポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指していた村上はホワイトソックスと総額３４００万ドル（約５４億円）で２年契約。背番号は「５」を着用する。ホワイトソックスは２２日午前１１時（日本時間２３日午前２時）に記者会見を開く予定となっている。