２０日深夜放送のＴＢＳ系「人生最高レストラン」（土曜・午後１１時半）に、お笑いタレントのキンタロー。が出演。鉄板モノマネの誕生秘話を明かした。

松竹芸能に入り、芸人の道へ。ＭＣの加藤浩次から「コンビって考えなかったの？」と聞かれると、「社交ダンスでペアを構築していく過程がいかに大変か味わっちゃってるから。あの苦労ってすごい大変で、だからピンがいいかなって」と、ピン芸人になった経緯を告白。

「ちょうど前田敦子さんが『ＡＫＢ４８を卒業します』っていう時期で、『えっ、あっちゃん卒業しちゃう』って思ったんですよ。昔スナックで『だいぶ残念な前田敦子に似てる』って言われたんです」とブレイクのきっかけとなったモノマネの誕生秘話を明かした。

また、ブレイク後も「一発屋って言葉があって、『このブームは絶対終わるから』とかみんなにすごい言われて。これからも頑張りたい、つもりで出てきたけど、引き出しの数って少ないし立ち振る舞いもわかんないし。急にあっちゃんのおかげで出てこれちゃったもんだから、みんながいう一発屋みたいになっちゃいのかなって」と、不安を抱いていたことも吐露した。