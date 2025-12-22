◆ラグビーリーグワン 第２節 ＢＬ東京２６−２２静岡ＢＲ（２１日・ヤマハスタジアム）

静岡ブルーレヴズは昨季王者・ＢＬ東京に２２―２６で惜敗し、開幕２連勝を逃した。一時は５―１９と１４点差をつけられながらも追いつき、後半２２分にはＳＯ家村健太（２４）のＰＧで勝ち越し。しかし２分後に逆転され、終盤の猛攻もあと一歩届かなかった。次節・２８日はホームで浦安を迎え撃つ。

点差は４点。１トライで逆転だ。ゴールラインまであと５メートル。冷たい雨が降り続く中、４０分経過を告げるホーンが鳴っても、レヴズはパスを回して３分近く攻め続けた。スタンドを埋めた１万１２９５人が声援で後押し。しかしＢＬ東京の分厚い守備を崩せず、ノックフォワードで試合終了。選手たちは肩を落とし、「応援してくれた方々のためにも勝ちたかった」と藤井雄一郎監督（５６）も悔しがった。

レヴズに昨季２敗している王者の気迫に序盤から押し込まれた。自陣での反則が重なってペースをつかめず、前半１６分には０―１２と離された。それでも得意のスクラムで流れを変えた。同２５分に反則を誘って敵陣に攻め込むと、同２８分にＳＨ北村瞬太郎（２３）がトライ。同３３分に５―１９とリードされても、終了間際にＷＴＢヴァレンス・テファレ（２５）がトライを挙げて食らいつく。

そして後半、途中出場したプロップの山下憲太（２６）、稲場巧（２３）らがスクラムで押し込む。同１２分に追いつき、２２分に勝ち越した。「強いスクラムを組むことを考えた」と山下。４点を追う３７分には、敵陣ゴール前での相手ボールスクラムを押し込み、最後の猛反撃につなげた。

それだけに悔しい黒星。「得点した直後に失点して流れを引き寄せられなかった」と家村。稲場も「最後はスクラムトライを取りたかった」と唇をかんだ。

この無念の思いを次節に生かす。「ホーム初勝利を目指して頑張りたい」とフッカー日野剛志（３５）は気持ちを切り替えた。トライを取り切る力を伸ばし、浦安戦に臨む。

（里見 祐司）