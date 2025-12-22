「宿題の日記、よく書けてるけど…」未来日記（精度高め）を書く娘【白目家の日常】／子育てしたら白目になりました
精神科で心理カウンセラーとして働きながら、年子の娘を育てている白目みさえ。どこか抜けている夫は全然頼りにならず……。家事に追われ、子育てに追われ、時間に追われる慌ただしい毎日。そんな白目をむきながら奮闘するお母さんの様子をユーモラスに描いたコミックエッセイです。
「おたくの息子さんにいじめられた…」息子の友達の親から、突然の電話／子育てしたら白目になりました
子どもを叱りすぎてしまった自分が嫌になったり、協力してくれない夫に苛立ったり……。子育てをしていると、何度も“白目をむきたくなるような場面”に 遭遇しますよね。白目をむきながら奮闘するママの姿を描いた、共感必至の“育児あるある”をお届けします。
■この間まで赤ちゃんでしたが？
■責任重大の一票
■大人の宿題もわりと大変
■未来日記（精度高め）
■悪くない話なのでは？
■少女漫画脳に育ちました
