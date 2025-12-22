「冬至」の今日22日(月)は、北海道と東北の日本海側は昼頃まで雪、北陸は雪や雨が降るでしょう。関東や東海も昼頃まで雨の降る所がありますが、次第に晴れる見込みです。昨日21日(日)よりも気温が一気に急降下。年末らしい寒さに戻るでしょう。寒さ対策を万全にしてお過ごしください。

日本海側は午前中は雪や雨

今日22日(月)は二十四節気の「冬至」です。一年で最も昼が短く、夜が長い日です。22日(月)は日本付近は一時的に冬型の気圧配置になりますが、次第に高気圧に覆われる見込みです。





北海道から東北の日本海側は昼頃まで雪が降るでしょう。ふぶく所もありそうです。北海道と東北の太平洋側はおおむね晴れる見込みです。北陸は昼頃まで雪や雨が降るでしょう。夕方から次第に晴れる見込みです。近畿の日本海側と山陰にかけては午前中は雨となりそうです。一部で雪のまじる所があるでしょう。午後は日の差す所があるでしょう。

太平洋側はおおむね晴れる 北よりの風で体感ガラッと変わる

太平洋側は天気が回復しておおむね晴れる見込みです。 関東と東海は昼頃まで雨の所がありますが、次第に広い範囲で晴れ間が出るでしょう。近畿の太平洋側も午後を中心に晴れる見込みです。四国・九州は朝から青空が広がる所が多いでしょう。沖縄は昼前から夕方は晴れ間が出ますが、夜は雲に覆われて、雨の降る所がありそうです。各地で北よりの風が強まるでしょう。



今日22日(月)は、上空に寒気が流れ込むため、最高気温は全国的に昨日21日よりも低くなる見込みです。東北や北陸では昨日21日(日)より10℃以上も低くなる所もあり、各地で10℃に届かないでしょう。東京や大阪も11℃の予想で、北よりの風も吹いて、昨日21日(日)とはガラッと体感が変わりそうです。年末らしい寒さが戻りますので、寒さ対策を万全にしてお過ごしください。