“昭和の顔”ランキングから出題！『Qさま!!』4時間SPで特別なバトル、11年ぶり復活のチーム戦も

本日12月22日（月）放送の『クイズプレゼンバラエティー Qさま!!』は、2025年最後の放送。

「昭和100年総決算！ 国民5万人が選ぶ！時代を作った『昭和の顔』ランキングBEST15！プレッシャーSTUDYも復活！豪華4時間SP」と題し、「昭和の顔」をテーマに2025年最後の学力王を決定する。

今年は昭和が始まった年から数えてちょうど100年目――今年『Qさま!!』では「昭和100年シリーズ」と題して、1年間さまざまな企画を展開してきた。

実は昭和が始まったのが1926年12月25日ということで、あと3日で正真正銘の100年目。

2025年もまもなく終わりを迎える今、「昭和100年総決算」を銘打ち、日本全国、約5万人にアンケートを取り、昭和という時代を作った「昭和の顔」をランキング形式で紹介していく。

今回はいつもとは一味違った、特別なバトル形式で戦いが繰り広げられる。

まずは2ブロックに分かれてらせん階段でクイズを展開、そこで下位になった3人は即脱落となり、その後はABブロックで勝ち残った10名でチームを組み、11年ぶりの復活となるプレッシャーSTUDYに挑む。

最初のステージでの順位が、後々のステージにも大きく関わってくるとあり、初っ端から激戦の様相。久々のプレッシャーSTUDYでどんな戦いが見られるのかも注目が集まる。

◆カズレーザーに対抗するのは…

最初のステージを戦うAブロックには、カズレーザー、村井美樹、QuizKnockの河村拓哉、やくみつる、テレビ朝日・弘中綾香アナウンサー、名取裕子、そして伊集院光、ACEesの浮所飛貴、『Qさま!!』2度目の登場となるしんめいP、ふかわりょう、フェンシング／パリ五輪銅メダリストの宮脇花綸、森千晴、さらにはTRFのSAMも初参戦。

一方のBブロックには、今年9月に初登場で初優勝という偉業を成し遂げた俳優・池田鉄洋、ロザン宇治原史規、石原良純、三浦奈保子、QuizKnockの鶴崎修功、高橋英樹、井桁弘恵、片岡信和、菊川怜、EXILE橘ケンチ、ACEesの那須雄登、テレビ朝日新人アナウンサーの宮本夢羅、そして今回の最年少メンバー、IS:SUEのYUUKIが名を連ねる。

2025年、8回という圧倒的な優勝回数を誇ったカズレーザー。そこに対抗するのは、2回優勝の石原良純、初出演にして初優勝という偉業を成し遂げた池田、さらにはQuizKnockの鶴崎＆河村、名取、弘中アナという優勝経験者たち――はたして2025年最後の学力王の座に輝くのは誰なのか？

◆天海祐希からも特別出題が！

また今回の『Qさま!!』では、天海祐希、黒柳徹子、羽鳥慎一からも、昭和という時代を作ったある人物に関する特別出題が。

12月26日（金）公開の劇場版『緊急取調室 THE FINAL』主演の天海が、小学生時代にマネをして、今でも踊れるという人物とは？

さらに、尊敬してやまない“ある人物”にまつわるエピソードも公開する。

ほかにも男性アイドル初の優勝を目指す浮所飛貴vs那須雄登によるACEes対決や、実力者たちのファインプレーの連続、そして池田鉄洋の大活躍にも注目だ。