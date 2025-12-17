NHK連続テレビ小説『ばけばけ』も第60話を終えて、放送も折り返しとなった。すっかり“おトキちゃん”となったヒロイン・髙石あかりだが、改めて、同作での奮闘ぶりを振り返ってみたい。

参考：小泉八雲の“再話”ともリンクする『ばけばけ』の構成 “怪談”を朝ドラで扱う意図を考える

髙石あかりが朝ドラのヒロインになることは、それほど大きな衝撃ではなかったかもしれない。映画『ベイビーわるきゅーれ』（2021年）でその個性を世に知らしめてから、今年だけでも、日曜劇場『御上先生』（TBS系）、映画『ゴーストキラー』『夏の砂の上』、Netflixオリジナルドラマ『グラスハート』といった話題作に次々と出演してきた。今をときめく若手女優の一人であることは誰もが認識していたはずだ。髙石自身、朝ドラ出演を熱望していたと伝えられ、3回目のオーディションでヒロインを射止めたというから、順当に選ばれたと言って差し支えないだろう。

ところで、『ばけばけ』という作品自体は、朝ドラとしてはかなり攻めたものになっている。いわゆる女性の成功譚ではないし、明るく爽やかで前向きな雰囲気でもない。テーマのひとつが怪談なので当然といえば当然だが、朝とは真逆の暗い画面が続き、主題歌も〈毎日世界が悪くなる〉から始まる不穏さだ。時代は明治初期。武士の世が終わって社会は混乱の中にあり、ヒロインの一家は没落の一途をたどる。初回は、その恨みを象徴するような「呪い」のシーンから始まった。これまでの朝ドラとは一線を画した作品であることは確かだろう。

主人公・松野トキは中流武士の娘で、幼い頃は寺子屋のようなところに通っていたりと、なに不自由なく暮らしていた。しかし、父・司之介（岡部たかし）が不慣れな商売に失敗したことで運命が変わってしまう。そこそこのお嬢様だったはずが、学校にも行けなくなり、お金のために機織り娘となる。食うや食わずの生活の中で、母の語る怪談を心の拠り所にして生きている。それでも、武家の意地というかツテで、婿をもらうことができるのだが、その銀二郎（寛一郎）もあまりの貧乏さに逃げ出してしまう。

トキは、そんな状況でもめげずに飄々としているが、どんなに真面目に頑張っても状況は良くならない。明るく生きようなどと思うより前に、生きていかれるかもわからない。そんな暮らしの中で、演じる髙石の表情も、どんどん達観したものになっていく。

特に圧巻だったのは、銀二郎に逃げられたあと、養家も生家もともに困窮し、異人であるレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）の女中になることを決めた時の目の表現だ。女中と言っても、羅紗緬と呼ばれる妾・現地妻のようなもの（後に誤解だとわかるが）。それでも家族のためにお給金をもらうしかないと、「人柱」になることをトキは決意する。一人ふらふらと海辺を歩きながら、なにもかも諦めたように虚空を見つめる表情は、髙石独特のハードボイルドな世界観が表現されていたように思う。

その自然体でリアルな表現から、髙石はよく憑依型の女優だと評されるが、自身ではそうは思っていないという。 「私は台本を読む時に、いつも自分を消して役の感情の流れで理解するようにしています。芝居でも“一歩引いて役で返す”という意識があります」（※1） 。一方で、トキ役については、憑依というより「素」に近いのかもしれないとも語る。 「（笑う時も）トキの場合はトキという役で返しているけれど、自分でも返している感覚がある。自分の反応でもあるんです。だから役であっても、私が面白いと思ったものをそのまま笑っているし、私が嫌だなと思ったらそのまま嫌な空気を出しているし、出てしまっている」（※1）。

『ばけばけ』は、現代的だと評されることも多い。確かに、明治時代の設定としては、アクションや会話もポップで現代的なものになっている。もちろん製作陣は百も承知のことだろうと思うが、時代考証よりも、日常を生きることの描写に注力しているからなのだろう。時代を感じさせてしまうと、やはり言わされている感が強くなってしまい、今を生きる俳優たちのリアルは薄くなってしまう。素で演じている髙石自身の感覚を、より生かしている脚本なのだろうと想像する。

同じような意味で、物語のスピードが遅いという評価もあるようだが、だんだんとヘブンとの間に恋心が芽生えていく丁寧な描写には感心する。「どうしてこの二人は恋人になったの？」と思ってしまうようなドラマもある中で、『ばけばけ』の二人の恋には説得力がある。初めて怪談をヘブンに聞かせ、ヘブンがその魅力に目覚めるのを見たトキが、帰り道についスキップしてしまう姿には、心の同志を得た喜びと愛おしさが伝わってきた。

ヘブン役のトミー・バストウとの芝居も、息がピッタリだ。髙石は英語はしゃべれないということだが、「通訳の方を通す前に、トミーさんが言っていることが分かるようになってきていて。自分でもなぜかは分からないんですが、トミーさんの考えていることだったり、お芝居の意図だったり、そういうものが分かるようになりました」（※2）という。

『ばけばけ』は、髙石あかり本人と役柄がぴたりとハマった奇跡のドラマと言ってもいいのかもしれない。史実と照らし合わせれば、夫婦になったトキとヘブンは波瀾万丈の日々を過ごすことになる。これから髙石がどんな表情を見せてくれるのか、まだまだ先が楽しみだ。

