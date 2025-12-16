惜別の涙が頬を伝った。楽天から海外FA権を行使した則本が21日、仙台市内で開かれたファンとの交流イベント「岡島体育祭2025」で惜別の思いをにじませた。「（来季は）イーグルスではなくなる可能性が高いですけど、これからも則本昂大を応援していただけたら頑張れます。13年間ありがとうございました。そして、行ってきます」。宣言残留も認められている中で退路を断ち、改めてメジャー挑戦への強い覚悟を明かした。

フィナーレで予定になかったマイクの前に立ち「13年間イーグルスでプレーして、楽しいこと、つらいこと…」と切り出すと、涙があふれ、4600人のファンから温かい拍手が送られた。終了後には報道陣にも対応し「（米球団から）オファーが来ているわけではない。なるようにしかならないので、しっかりと準備して常にベストな状態でいられるようにしたい」と現状を説明した。

メジャーのFA市場は停滞気味。実績抜群でも35歳の年齢を踏まえて「まだもう少し時間がかかる」と立場を認識している。35歳以上の日本選手では斎藤隆や桑田真澄がマイナー契約で海を渡っており、「オファーをもらった段階でどう考えるかだが、基本的には第一として向こうでやりたい」と不退転の覚悟を示した。（花里 雄太）