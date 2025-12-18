「両翼のガッツマン」だ！！DeNAからFA権を行使して西武に移籍した桑原将志外野手（32）が、来季は右翼、左翼の両翼を守る方向であることが21日、分かった。西口文也監督（53）が構想を明かしたもので、既に本人にも伝達済みだ。来季右翼での出場となれば7年ぶり。新天地では両翼をがっちりと固めることになる。

見える景色も、打球の追い方も違う。それでもガッツあふれるプレーでチームの勝利に貢献することは変わらない。桑原はDeNAでは今季99試合にスタメン出場して中堅が97、左翼が2試合。それでも契約合意後に本人と連絡を取った西口監督は「（守備位置は）違うところ、と言いました。レフトかライトで」と伝えたという。

新天地で新たなポジション。今季西武では8年目の西川が「1番・中堅」に定着してブレークを遂げた。球団側には生え抜きのスター候補生としてさらに大きく育てたい意向もある。その西川は中堅に固定し、桑原が両翼へ。本拠地球場も変わり、慣れないクッションボールの処理などを一から学び直さなければならないが、指揮官は「外野はどこでも守れるので」と不安視はしていない。

桑原にとっても新たなチャレンジだ。仮に右翼でスタメン出場すれば19年6月30日の広島戦以来、実に7年ぶり。今月2日にDeNAの球団事務所で「お別れ会見」を行った際には、移籍決断の理由を「環境を変えて成長したい。野球人として自分のキャリアをアップデートしたい」と語っていた。17日にはベルーナドームを訪問し、グラウンドなど施設見学も済ませた。思いは既に新天地へと飛んでいる。

泥くさく必死にボールを追い、頭から懸命に打球に飛び込むガッツマン。西口監督も「ああいう雰囲気を持った選手はウチにはいないタイプ。チームが変わってもどんどん個性を発揮してほしい」と大きな期待を寄せる。中堅から両翼へ移っても、闘志あふれるプレースタイルは決して変わらない。（鈴木 勝巳）

≪プロ入りはほとんど中堅≫桑原（西）のDeNA時代の通算守備試合数を見ると、中堅が最多の1064試合で、左翼85試合、右翼48試合、二塁4試合。プロ入り以来ほとんど中堅で、今季は中堅が100試合で左翼も42試合守った。