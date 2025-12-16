米記者報じる

ヤクルトからポスティングシステムを利用しての大リーグ移籍を目指す村上宗隆内野手がホワイトソックスと契約に合意したと21日（日本時間22日）に米記者が伝えた。2年総額3400万ドル（約53億6300万円）という。

米スポーツ専門局「ESPN」のジェフ・パッサン記者は、日本時間22日午前0時10分に自身のXを更新。「速報：ESPNの情報筋によると、三塁手のムネタカ・ムラカミとシカゴ・ホワイトソックスは2年総額3400万ドルの契約で合意した。25歳のムラカミは日本でシーズン最多本塁打王に輝き、再建中のホワイトソックスにその驚異的なパワーをもたらすだろう」と伝えた。

MLB公式サイトによると、米国時間の11月7日にポスティング申請が受理され、45日間の交渉期限が22日東部時間午後5時（日本時間23日午前7時）に迫っていた。

日本の日付が変わった直後にもたらされた大ニュース。X上のファンからも様々な声が上がった。

「いってらっしゃい！！」

「普通に村上宗隆さんがMLBでも40打てると信じてるので楽しみ」

「村上宗隆メジャーから舐められすぎでは 25歳にしてここまでの実績を積んでこの程度？」

「結果を残してさらに上を目指してほしい」

「村上宗隆、2年契約は予想と違ったな。4年以上はあるって思っていたけど」

村上は九州学院高から2017年ドラフト1位でヤクルトに入団。2018年に1軍デビューすると、翌2019年には36本塁打を放ち、以降7年連続で20本塁打以上をマークしている。2022年には打率.318、56本塁打、134打点で令和唯一の三冠王になった。



（THE ANSWER編集部）