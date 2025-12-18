アップルの「次期iPhone 17e」に新たな充電方式が追加される可能性があると海外で報じられています。

↑次の段階ではMagSafeを追加しそう。

テック系メディアのThe Informationなどによれば、iPhone 17eではマグネットによるワイヤレス充電方式「MagSafe」が採用されるとのこと。

現行モデルの「iPhone 16e」はMagSafeに対応しておらず、最大7.5Wの「Qiワイヤレス充電」しか使えません。

The Informationなどによれば、iPhone 17eにはアップル独自開発の第2世代モデムチップ「C1X」が搭載されるそう。現行モデルのiPhone 16eには「C1」モデムが搭載されており、C1Xは「iPhone Air」に搭載されました。

総じて、iPhone 17eは漸進的なアップデートになるとされています。2026年春の発売が予想されているiPhone 17e、ぜひとも高速充電できるMagSafeに対応してほしいですね。

Source: MacRumors

