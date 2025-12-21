¡ÚÍÇÏµÇ°¡Û¥ª¡¼¥Ê¡¼¤È¤ÎÊÌ¤ì¡¢Æü¹â¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡ÄÉðË¡¡¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤È¡Ö½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬Â¿¤¤¡×
¡¡ÍÇÏ¥¦¥¤¡¼¥¯¤¬Ëë¤ò³«¤±¤¿¡£25Ç¯Ãæ±û¶¥ÇÏ¤ÎÁí·è»»¡ÖÂè70²óÍÇÏµÇ°¡×¡Ê28Æü¡¢Ãæ»³¡Ë¤Þ¤Ç¤¢¤È6Æü¡£ÎòÂåºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î4¾¡¤òµó¤²¤ëÉðË¡Ê56¡Ë¤Ï¡¢ÊõÄÍµÇ°ÇÆ¼Ô¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç»Ë¾å12Æ¬ÌÜ¤Î½Õ½©¥°¥é¥ó¥×¥êÀ©ÇÆ¤ËÄ©¤à¡£8·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÇÏ¼ç¡¦¾¾ËÜ¹¥Íº¤µ¤ó¤È¤ÎÈëÏÃ¡¢Âç°ìÈÖ¤ØÄ©¤à»×¤¤¤ò¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æ¤Ë·ãÇò¤·¤¿¡£
¡ÚÉðË¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡¡¡½¡½¶¥ÇÏ¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿TBSÆüÍË·à¾ì¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤ò»ëÄ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡©
¡¡¡Ö¶öÁ³¤Ê¤Î¤«¡¢º´Æ£¹À»Ô¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤¿ÇÏ¼ç¡Ê»³²¦¹ÌÂ¤¡Ë¤Î»àµî¤Ï¡¢¾¾ËÜ¹¥Íº¥ª¡¼¥Ê¡¼¤È¹çÃ×¡£¥É¥é¥Þ¤ÏÆü¹â¤ÎÀ¸»ºÇÏ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¾ËÜ¥ª¡¼¥Ê¡¼¤â¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡£¶Ú½ñ¤¤Ë½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿µ¤¤Ï¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½ºòÇ¯¤Ï°úÂà¥ì¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î²óÈò¡£
¡¡¡Ö¡ÊÍ¥¾¡¤·¤¿¡Ë2Ç¯Á°¤Î¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¤¬¼þ°Ï¤«¤é¡È·àÅª¤À¤Ã¤¿¡É¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤ÏËÍ¼«¿È¤¬¥±¥¬¤«¤éÉüµ¢¤·¡¢ÍÇÏµÇ°¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤«¤é¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ºòÇ¯¤Ï¥ª¥Ã¥º1ÇÜÂæ¤ò³Ð¸ç¤·¤¿¤Î¤ËÄ¾Á°¤Ç²óÈò¡Ä¡£¿¶¤êÊÖ¤ë¤À¤±¤Ç²¿¤«µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
¡¡¡½¡½¸ø³«ÏÈ½çÃêÁª²ñ¡Ê25Æü¡Ë¤Ï²áµî¡¢²¿ÅÙ¤âÆâÏÈ¤ò°ú¤Åö¤Æ¤ÆÊ¨¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö»²²Ã¤·¤Þ¤¹¤è¡£Ã¯¤¬°ú¤¯¤«¤Ï¤Þ¤À·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÀÐ¶¶¤µ¤ó¡ÊÄ´¶µ»Õ¡Ë¤ÎÀ³Ê¤«¤é¤·¤Æ¥ª¥ì¤¬¡ª¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡Ä¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ËÍ¤Ç¤¹¤«¤Í¡×